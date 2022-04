Un enfant de trois ans est mort après avoir chuté d'un balcon ce vendredi 29 avril 2022 au soir. Le drame s'est déroulé dans le quartier de Bras-Fusil à Saint-Benoît. Le logement concerné se situe au quatrième étage. (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

L'enfant aurait fait une chute de plus d'une dizaine de mètres. Les secours n'ont rien pu faire. Une enquête aurait été ouverte par les gendarmes de la compagnie de Saint-Benoît. La thèse accidentelle semble privilégiée à ce stade.

"Je suis profondément bouleversé par le tragique accident qui s’est produit hier soir à Bras-Fusil. Un petit garçon a perdu la vie dans des circonstances qui restent encore à déterminer" réagit le maire Patrice Selly ce samedi. "Je tiens à partager mon émotion et à exprimer tout mon soutien aux parents, à la famille et aux proches de la victime ainsi qu’aux habitants et riverains du quartier choqués par ce drame. Toute l’équipe municipale est mobilisée pour apporter son aide à la famille touchée par cette tragédie."

www.ipreunion.com / [email protected]