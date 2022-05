Ce mercredi 4 mai 2022, peu avant 7 heures, un piéton âgé de 68 ans a été percuté au niveau du rond-point du Sacré Coeur au Port. Les pompiers sont actuellement sur place pour secourir l'homme, conscient. Un accident qui provoque de nombreux ralentissements dans le secteur. (Photo d'illustration)

La victime est actuellement médicalisée sur place après avoir été percutée. Pour cela, la circulation a été coupée dans le rond-point et donc la route pour les automobilistes venant du Sud a été déviée.

La déviation se fait par Sainte-Thérèse indique le CRGT, ce qui provoque de nombreux emouteillages dans le secteur, cumulés aux ralentissements habituels de matinée, venant de Saint-Paul. "La bretelle Sainte-Thérèse est saturée, beaucoup de monde arrive à cette heure-ci", explique le Centre régional de gestion du trafic. Vers Saint-Paul, on compte déjà plus de 4 km de bouchons, plus ceux qui s'accumulent au Port du fait de l'accident... Et cela devrait encore augmenter.

Prudence aux automobilistes circulant dans le secteur.