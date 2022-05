A Saint-André, dans la nuit du mercredi 11 au jeudi 12 mai 2022, trois individus ont été interpellés par les forces de police. Arrêtés en pleine voie, ils circulaient avec des armes à bord. Parmi eux, un mineur, qui a été convoqué. Les deux majeurs ont été auditionnés librement. (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

Dans la nuit, les policiers sont intervenus auprès d'une voiture, à l'arrêt sur la voie de circulation. La BAC de Saint-André a alors effectué des appels de phare pour faire signe au véhicule. Celui-ci a redémarré et le passager avant a brandi son bras par la fenêtre, en tenant une arme de poing.

Il a reconnu auprès de la police avoir sorti un pistolet, sans doute pour impressionner la voiture lui ayant fait des appels de phare sans constater qu'il s'agissait d'une patrouille de police. Il a également avoué posséder une autre arme, rangée dans son sac à dos sous le siège.

Les trois individus à bord du véhicule, un mineur et deux majeurs, ont été interpellés pour possession d'armes de catégorie B et D. Tous trois ont été mmenés au poste de police. Le mineur a été convoqué, et les deux majeurs ont été auditionnés librement.

