Publié il y a 36 minutes / Actualisé il y a 37 minutes

Une moto et une voiture circulant dans le sud - ouest, se sont percutées sur la route des Tamarins au niveau de Savannah vers 8 heures ce mardi 17 mai 2022. L'accident est désormais terminée mais l'embouteillage généré par la collision est toujours en cours. A 10h, la direction régionale des routes recensait 12 km de bouchons entre l'Hermitage et Saint-Paul. Prudence et patience dans le secteur (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

