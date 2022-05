Le corps sans vie d'un homme âgé d'une cinquantaine d'année avait été retrouvé ce samedi 14 mai 2022 sur la plage de la Souris-Chaude, à Trois-Bassins. Le corps est celui d'Alain Mounoussamy, principal du collège Raymond Vergès au Port. Une autopsie a été réalisée ce lundi 16 mai. Mais malheureusement, les examens n'ont pas permis d'établir les causes de la mort. Des analyses complémentaires ont été ordonnées. Une enquête est ouverte par le parquet. Nous publions ci-dessous le communiqué du parquet de Saint-Pierre. (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

"Suite à la découverte par un promeneur du corps sans vie d'un homme âgé d'une cinquantaine d'années samedi 14 mai 2022 sur la zone Pointe de Trois Bassins, une autopsie a été réalisée lundi 16 mai. En l'état, cet examen n 'a pas permis d'établir les causes de la mort, les lésions relevées sur le corps du défunt n'étant pas létales. Des analyses complémentaires, notamment anathomopathologiques et toxicologiques, ont été ordonnées. Les investigations se poursuivent et les gendarmes de la Section Recherches de Saint Denis travaillent en co-saisine avec la brigade des Recherches de Saint-Paul.

Il s'agit bien du deuxième corps retrouvé en quelques semaines dans cette zone mais il n y a aucun lien entre ces deux affaires, le premier corps étant celui d'un plaisancier victime d'une fortune de mer et qui avait été retrouvé après l'échouage de son bateau."

Le corps sans vie d’Alain Mounoussamy, 53 ans, a donc été découvert ce samedi 14 mai en début d’après-midi, à Trois Bassins. Une perte immense pour la communcauté éducative de La Réunion. "Cet homme était très apprécié de la communauté pédagogique de son établissement", relate le Rectorat. À la rentrée, soit le 30 mai 2022, une cellule psychologique sera mise en place au sein de l'établissement Raymond Vergès au Port pour ceux qui le souhaitent.

