Publié il y a 11 minutes / Actualisé le Jeudi 10 Juin à 16H26

Les joueurs de l'académie de football rencontreront ce samedi 12 juin Yoel Armougom, footballeur professionnel réunionnais à Caen. L'événement aura lieu au stade du Ruisseau Blanc à Saint-Denis. L'athlète qui a joué en ligue 1 et 2 profitera de ce moment pour s'entraîner avec les jeunes joueurs. Il parlera de son parcours, répondra à leurs questions et singera des autographes. Yoel Armougom est "un exemple parfait d'un enfant réunionnais devenu professionnel et qui a réussi par le sport" indique l'organisateur de l'événement, Francis Lassale, président de l'association sport prévention éducation. Il ajoute qu'"il faut montrer que les jeunes réunionnais peuvent réussir dans le sport". (photos : Sport prévention éducation jeunesse)

