La décrue, amorcée mercredi dans le Sud-Ouest touché par des inondations après la tempête Justine, a gagné jeudi matin le département du Lot-et-Garonne, où les crues se propageaient vers l'aval, a annoncé vigicrues.

Dans le secteur de Marmande, la Garonne poursuit sa décrue après un pic atteint à 10m20 dans la nuit, sans battre le record de juin 1875, établi à 11m39. "On arrive sur une période d'étale, c'est-à-dire que l'eau va stagner un moment, pour une dizaine d'heures environ", a affirmé à l?AFP le lieutenant Stéphane Varona.

Dans la matinée, le niveau à Marmande était retombé à 9,85 m, maintenant le département en vigilance rouge pour risque de crues sur le tronçon de la Garonne Marmandaise. Plus en aval, dans le sud de la Gironde, un pic à 9,69m a été atteint à 05H40 au niveau de La Réole, au plus haut depuis quinze ans.

Le pic reste "au même niveau à 09H45", annonce la préfecture pour ce secteur où le précédent record de février 1952 (10,81m) n?a pas été battu pour le moment. Dans la journée, "les crues en cours vont se propager vers les secteurs aval" où des "débordements localisés" sont attendus, précise vigicrues.

La baisse des niveaux des affluents de la Garonne est "rapide", a assuré la préfecture du Lot-et-Garonne, selon qui, dans le secteur de Tonneins, "là aussi la décrue est en cours". Au total, "la nuit est restée plutôt calme", avec seulement cinq interventions de pompiers. "Depuis le début de la crise, quelque 80 personnes ont été évacuées" dans le Lot-et-Garonne, selon la préfecture, qui a recensé 280 interventions des pompiers, essentiellement "pour des mises en sécurité et des coupures d'électricité".

En Gironde, les pompiers ont procédé à 56 évacuations et 22 mises en sécurité dans le secteur du Langonais - La Réole, où plusieurs routes restent fermées à la circulation. Jeudi matin, 45 routes départementales restaient coupées dans le Lot-et-Garonne, 12 submergées et six écoles étaient toujours fermées. Pour le moment, quatre cours d?eau (Garonne, Dordogne, Isle et Dronne) restent placés en vigilance orange pour le risque de crues. Dans les Landes, le niveau des cours d'eau continuait à la baisse, comme la Midouze à Tartas, petite ville dont la partie basse a été inondée deux fois en un mois, et à Dax sur l'Adour.



