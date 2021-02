"On réessaiera", lance Mohammad Amin Ibrahimi, un enseignant de Kaboul, le regard tourné vers l'Ouest, du côté de la Croatie voisine qu'il a tenté de rejoindre 30 fois avec sa famille dans sa quête d'Europe.

A chaque tentative de passage clandestin, la police croate l'a refoulé en Bosnie, où il vit dans une maison abandonnée, avec sa femme et sa fillette de deux ans. Bruxelles dénonce les conditions de vie misérables de milliers de migrants coincés dans le cul-de-sac bosnien sur la route de l'Union européenne, exigeant que les autorités locales leur fournissent des abris dignes.

Mais les migrants n'ont aucune envie de rester dans le pays pauvre des Balkans. Ils rêvent d'UE et disent que leurs problèmes seraient réglés beaucoup plus vite si la porte leur était tout simplement ouverte. De fait, au fil des années, des dizaines de milliers de personnes ont réussi à passer illégalement.

"On veut demander des papiers en Croatie" et de là aller en Slovénie ou en Italie, raconte à l'AFP le professeur de Kaboul, la trentaine fatiguée par son long périple et ses six mois passés en Bosnie. Sa fille Mahsa, qui joue par terre avec une poupée, éternue. Elle est malade depuis le début de l'hiver.

- Vie meilleure -

Cela n'a pas empêché la famille d'être régulièrement refoulée par la police croate. Celle-ci a également détruit le téléphone portable de Mohammad Ibrahimi, un outil essentiel aux migrants pour déterminer leur parcours et garder le contact avec les proches.

Les Ibrahimi partagent une pièce avec deux autres familles afghanes -- soit six adultes et quatre enfants -- à Bosanska Bojna, hameau minuscule proche de la frontière croate dans le nord-ouest de la Bosnie. Dans la maison délabrée aux murs inachevés, les femmes préparent le repas avec la nourriture offerte par des habitants.

Depuis 2018, la Bosnie est une pièce maîtresse de la "route des Balkans" pour des migrants qui fuient les conflits et la pauvreté au Proche-Orient, en Asie et en Afrique.

La Croatie est la prochaine étape vers une vie qu'ils imaginent meilleure. Mais la police croate, régulièrement accusée de violences qu'elle dément, veille. Environ 8.000 migrants sont actuellement bloqués en Bosnie. Beaucoup vivent dans des centres gérés par l'Organisation internationale pour les migrations (OIM). D'autres sont éparpillés dans la forêt ou squattent des maisons inhabitées.

- "Hypocrisie" -

Dans la région frontalière de Bihac, une partie de la population s'énerve contre l'UE accusée de s'être défaussée sur des pays tiers de la responsabilité de migrants qui n'aspirent qu'à rejoindre le bloc.

Les autorités de Bihac refusent de rouvrir un ancien centre d'accueil dans le centre-ville financé par l'UE, qui a fourni en trois ans près de 90 millions d'aide à la Bosnie.

Des habitants montent la garde en permanence devant le site. "No camp" proclame une grande banderole à l'entrée. Sej Ramic, enseignant d'arts de Bihac et l'un des organisateurs, s'insurge contre "l'hypocrisie" de Bruxelles.

"Ils maintiennent fermées les frontières de l'UE (...) et nous font la morale sur les désastres humanitaires", dit-il à l'AFP. Bruxelles "veut faire de la Bosnie un parking pour migrants indésirables".

"L'UE a aussi les mains sales", renchérissait récemment Lejla, manifestante de 50 ans. "Ils nous disent ce qu'on doit faire chez nous tout en fermant leurs frontières".

Les migrants sont aussi parfois victimes de l'hostilité de certains habitants, qui ont par exemple bloqué un transfert en autocar vers un autre site l'été dernier.

- "Ouvrez svp" -

"Ma seule demande à l'ONU et à l'UE c'est d'ouvrir s'il vous plaît la frontière pour laisser passer les réfugiés", dit Rashid Mahmud, chauffeur pakistanais de 36 ans bloqué depuis deux ans et demi en Bosnie.

Il rêve d'Espagne et de Portugal et a tenté le "game", nom donné par les migrants à leurs tentatives de passage, 27 fois. Il habitait dans le camp de Lipa, près de Bihac, avec un millier d'autres migrants jusqu'à ce qu'il soit rasé par les flammes en décembre, laissant les occupants à la merci du froid et de la neige.

L'armée bosnienne a fini par ériger des tentes chauffées près de là mais il vit maintenant avec une dizaine d'autres Pakistanais dans la forêt, dans une tente de fortune au pied de la montagne de Pljesevica.

La Bosnie n'a pas assez de personnel pour surveiller ses frontières, selon les autorités locales. Le nombre de personnes ayant réussi à passer est estimé à plus de 100.000 ces dernières années.

Selon le maire de Bihac Suhret Fazli, il suffit "d'être en bonne forme physique" pour aller à pied en 24 heures jusqu'en Italie, en passant par la Croatie et la Slovénie, "sans sortir de la forêt".

"L'UE peut les refouler mais ils vont retenter mille fois jusqu'à réussir à rentrer dans le pays de leur choix", dit à l'AFP Nermin Kljajic, ministre de l'Intérieur du gouvernement local.

Mohammad Ibrahimi prépare ainsi son 31ème "game". "On va réessayer. Peut-être que cette fois-ci on aura une chance d'émigrer en Croatie".



