Publié il y a 23 minutes / Actualisé il y a 10 minutes

Pour discuter des cas Covid-19 les plus graves, Andreas Bootsveld n'est pas seul. En plus des collègues de son unité de soins intensifs, il peut s'appuyer sur l'avis de plusieurs experts. Ce collège de spécialistes ne se trouve toutefois pas dans l'enceinte de la clinique mais à une vingtaine de kilomètres de distance. Une télémédecine qui se fait via des visites en visioconférence et connaît une accélération avec la pandémie.

