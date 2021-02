Canal+ est prêt pour un nouvel appel d'offres sur les saisons suivantes du Championnat de France, a affirmé vendredi Maxime Saada, le patron de la chaîne cryptée, au lendemain d'un accord conclu in extremis avec la Ligue de football professionnel (LFP) pour la saison 2020-2021.

"Je souhaite que la Ligue fasse un appel d'offres avec l'ensemble des lots le plus vite possible pour les saisons ultérieures", a déclaré le président du directoire du groupe Canal+ sur RTL. "Si tous les lots sont remis sur le marché, comme la loi l'impose, nous serons là", a-t-il poursuivi, ajoutant: "de notre point de vue, nous sommes prêts".

Cette déclaration survient au lendemain d'un accord inattendu entre la chaîne et le football français pour la diffusion de la Ligue 1 jusqu'à la fin de la saison, soulageant le secteur à court terme sans néanmoins effacer les pertes drastiques entrevues par les clubs après une crise audiovisuelle sans précédent.

Selon plusieurs sources ayant connaissance du dossier, la filiale de Vivendi a proposé une allonge de 35 millions d'euros, en plus de ce qu'elle doit déjà payer à la Ligue (330 millions d'euros pour la saison), pour récupérer l'intégralité des matches délaissés par le diffuseur sino-espagnol Mediapro.

Pour la première fois depuis 1999, Canal+ regroupe tous les matches de la Ligue 1 sur son antenne, s'est félicité le patron de Canal+. "On va ramener les téléspectateurs devant la ligue 1, c'est l'enjeu premier" pour "redonner de la valeur" au championnat français, a souligné M. Saada. Pour cela, Canal+ prévoit de mobiliser l'ensemble de ses antennes et "il est possible qu'on lance une chaîne pour l'occasion", a-t-il annoncé.

En outre, "il n'est pas exclu que la Ligue 2 soit exposée chez beIN" Sports mais pour l'heure, "on n'a pas entamé du tout la discussion compte tenu de l'urgence de la situation", a précisé M. Saada.



AFP