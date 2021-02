Publié il y a 3 heures / Actualisé il y a 3 heures

Quel espacement entre les doses? La deuxième peut-elle être faite avec un produit différent de la première? Une seule peut-elle suffire? La recherche de vaccins contre le Covid-19 ne porte pas uniquement sur leur composition, mais aussi sur la meilleure façon de les administrer.

- Quel espacement idéal?

Tous les vaccins déjà autorisés s'administrent en deux doses, quelle que soit la technologie qu'ils utilisent.

Les deux vaccins à ARN messager, ceux de Pfizer/BioNTech et Moderna, ont été testés lors des essais cliniques avec un délai respectif de 3 et 4 semaines entre les doses.

Certains pays, dont le Danemark ou le Royaume-Uni, ont allongé ce délai jusqu'à 6, voire 12 semaines. Le motif premier est logistique: face à un manque de vaccins, ces pays préfèrent vacciner dix personnes à moitié que cinq entièrement.

Mais ce raisonnement ne fait pas consensus. La FDA et l'EMA, les agences américaine et européenne du médicament, ont déconseillé d'allonger ce délai, car cela n'a pas été expérimenté dans les essais cliniques. Des spécialistes craignent même que cela ne favorise l'émergence de variants.

Les choses sont différentes pour le vaccin d'AstraZeneca, basé sur la technique du "vecteur viral". Ce type de vaccin prend comme support un autre virus (ici, un adénovirus de chimpanzé), qu'on modifie afin qu'il transporte dans l'organisme des informations génétiques permettant de combattre le Covid.

L'EMA a autorisé le vaccin d'AstraZeneca en Europe avec une fourchette de 4 à 12 semaines entre les deux doses, car ces durées ont été évaluées dans les essais cliniques.

Or, les données disponibles montrent que "l'efficacité augmente de façon très significative à partir de 9 semaines" d'intervalle, a souligné mardi Daniel Floret, l'un des responsables de la Haute autorité de santé (HAS) française.

Une étude rendue publique mardi par AstraZeneca et son partenaire, l'université d'Oxford, montre que l'efficacité du vaccin est maximale (82%) quand on attend 12 semaines entre les deux doses.

"On n'a pas de données pour les vaccins à ARN, mais une meilleure efficacité est tout à fait plausible avec ce délai de 12 semaines" pour eux aussi, assure à l'AFP le Pr Jean-Daniel Lelièvre, expert à la HAS.

- Un cocktail?

Le Spoutnik V russe, dont les résultats ont été publiés mardi dans la revue The Lancet, affiche un taux d'efficacité de plus de 91%. C'est bien plus que le vaccin d'AstraZeneca (60% selon l'EMA), alors que tous deux sont basés sur la même technologie.

Mais le vaccin russe a une particularité: pour la deuxième injection, il utilise un adénovirus différent de celui de la première.

Selon les chercheurs russes, "cela pourrait aider à créer une réponse immunitaire plus puissante, tout en diminuant le risque que le système immunitaire développe (entre les deux injections) une résistance envers le vecteur initial", écrit The Lancet.

Pourrait-on aller encore plus loin, et administrer à la deuxième injection un autre vaccin qu'à la première? C'est la piste sur laquelle travaille le Royaume-Uni.

L'université d'Oxford a annoncé jeudi lancer une étude sur 820 volontaires de plus de 50 ans.

Certains recevront une première dose avec le vaccin Pfizer/BioNTech puis une seconde avec celui d'AstraZeneca, et pour d'autres, ce sera l'inverse. On comparera avec les volontaires qui ont reçu deux doses du même vaccin. L'évaluation portera aussi sur l'espacement des doses, 4 ou 12 semaines.

"Si nous montrons que ces vaccins peuvent être utilisés de manière interchangeable, cela augmentera considérablement la flexibilité de leur distribution", a souligné un responsable de l'essai, le professeur Matthew Snape, dans un communiqué.

"Il arrive que certains vaccins fonctionnent mieux si on utilise un vaccin différent pour le rappel", explique sur son blog un spécialiste anglais, le Pr Peter English.

"Cette approche est appelée +rappel hétérologue+", poursuit-il. "Elle est parfois utilisée contre l'hépatite B chez des gens qui ne répondent pas bien à la vaccination standard", ou dans certains vaccins en développement contre la tuberculose.

- Une dose unique?

Deux études américaines rendues publiques cette semaine, et pas encore évaluées par d'autres scientifiques, suggèrent qu'on pourrait se contenter d'injecter une seule dose de vaccin aux gens qui auraient déjà attrapé le Covid par le passé.

"Chez les individus avec une immunité pré-existante, la réponse des anticorps à la première dose est équivalente, voire supérieure, à celle qu'on détecte après la deuxième dose" chez des individus qui n'ont jamais été infectés par le coronavirus, écrit l'une de ces équipes, basée à l'école de médecine Icahn à New York.

"Mettre cela en oeuvre dans le cadre d'un programme de vaccination de masse pourrait être complexe du point de vue logistique", nuance une spécialiste de l'université d'Edimbourg, la Pr Eleanor Riley, citée par l'organisme britannique Science Media Centre.

Un avis de la HAS française sur cette question est attendu prochainement.

Et qu'on ait ou pas été infecté auparavant, un vaccin pourrait changer la donne s'il est autorisé, celui de Johnson & Johnson. Contrairement aux autres, il ne nécessite qu'une injection.

Cette piste est également suivie par les chercheurs russes concepteurs du Spoutnik V: "Nous sommes en train de mener des recherches sur un régime d'administration avec une dose unique", écrivent-ils dans The Lancet.



