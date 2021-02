Publié il y a 1 heures / Actualisé il y a 29 minutes

Coincée entre un salon de coiffure et un médecin généraliste, on pourrait presque la rater tellement elle est riquiqui : la plus étroite maison de Londres - seulement 1,7 mètre de large - est à vendre, pour plus d'un million d'euros.

Coincée entre un salon de coiffure et un médecin généraliste, on pourrait presque la rater tellement elle est riquiqui : la plus étroite maison de Londres - seulement 1,7 mètre de large - est à vendre, pour plus d'un million d'euros.