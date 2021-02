Seul un petit air de jazz vient troubler l'atmosphère studieuse. Dans un café du centre historique, de jeunes Viennois savourent le calme, l'espace et le confort des banquettes rouges, s'échappant du huis clos auquel les contraint la pandémie.

Cette opération à l'initiative de la Ville, qui consiste à réserver des créneaux horaires aux écoliers, lycéens et étudiants, est aussi l'occasion de rompre la monotonie pour les célèbres établissements de la capitale autrichienne, fermés depuis début novembre en raison des restrictions sanitaires.

Consommations interdites, mais bouteille d'eau, petite friandise et connexion internet mis à disposition: le Café Museum, qui se vante d'"inspirer depuis 1899", reçoit gracieusement ses hôtes sur des tables rebaptisées "Lerntisch" (tables d'études). Après avoir sacrifié au rituel du masque et du gel sanitaire, Savanka Schwarz, étudiante en sciences politiques de 23 ans, a pris place dans l'intime salle du fond, devant des murs ornés de livres qui invitent à la réflexion.

"Il y a vraiment beaucoup d'espace et c'est agréable, c'est un bel endroit pour se poser", confie-t-elle, ravie de changer de cadre après des mois de suivi des cours à la maison. "C'est bien d'avoir un endroit où l'on peut vivre et un autre où l'on peut travailler. Ici, quand je ferme mon ordinateur portable, je rentre chez moi et puis c'est fini", poursuit Savanka qui apprécie aussi "la tranquillité", loin du tumulte de sa colocation.

Si le gouvernement compte bientôt assouplir les restrictions, le secteur de la restauration reste, lui, confiné. Irmgard Querfeld, responsable du café, "se réjouit" donc de cet intermède dans ces longs mois d'ennui. "C'est aussi un investissement pour l'avenir", dit-elle, espérant que les étudiants séduits reviennent une fois la crise sanitaire passée.

- Offre "typiquement viennoise" -

"Il est important de donner une vocation à ce lieu malgré le confinement, que cet espace qui est vide aujourd'hui puisse servir", souligne-t-elle. Les jeunes intéressés réservent leur place par internet, en nombre limité afin de respecter la distanciation nécessaire (15 personnes pour 300 m2).

L'opération "est principalement destinée à ceux qui n'ont pas d'espace, ni de calme ou de wifi pour travailler chez eux, mais il n'y a pas de barrière à l'entrée", précise Heinrich Himmer, chargé du service éducation de la ville. Les moins de 15 ans doivent cependant être accompagnés.

La demande est au rendez-vous, se félicite-t-il, évoquant "plus de mille" inscriptions dans les quatre cafés qui participent à cette offre "typiquement viennoise", avec également la possibilité de réserver des chambres d'hôtel comme espaces de travail, sans rien débourser. Et qui sait, peut-être que l'initiative ouvrira de nouveaux horizons à certains. "De nombreux écrivains viennois ont utilisé les cafés pour écrire leurs livres ou, comme ici, en faire leur salon", rappelle M. Himmer. "Cela permettra aux jeunes", espère-t-il, "de connaître des endroits de la ville qu'ils n'auraient pas connus autrement et qu'ils continueront à utiliser à la fin du confinement".



AFP