Publié il y a 12 minutes / Actualisé il y a 12 minutes

En pleine crise, le football français va souffler le temps de sa grande affiche, OM-PSG, dimanche (21h00), entre des Marseillais fragilisés et des Parisiens assoiffés de revanche.

La trépidante saison 1 de la série "Les droits TV du foot" à peine bouclée, le foot reprend ses droits, sur le terrain, avec son "Classique" co-diffusé par Canal+, de retour sur le devant de la scène, et Téléfoot, pour le dernier direct de sa courte histoire.

C'est une rencontre "indémodable qui résiste à tout", se réjouit dimanche L'Equipe, en titrant sur "les braises" qui promettent une soirée explosive.

"Sous très haute tension", écrit de son côté Le Parisien, qui persiste et signe: c'est "le retour du vrai Clasico".

Mais à Marseille, ce sommet arrive au sortir d'une séquence terrible: attaque de son centre d'entraînement par ses propres supporters le samedi, départ de son entraîneur, André Villas-Boas, le mardi.

Le tout, alors qu'il n'a remporté qu'un seul de ses dix derniers matches, toutes compétitions confondues.

Le quotidien La Provence évoque en "une", une équipe qui a "tout à gagner".

En effet, le PSG risque le plus gros. Après le succès de Lyon contre Strasbourg samedi (3-0), le champion en titre, 3e au classement (48 pts), doit gagner pour rester au contact de l'OL (52 pts) et de Lille (51 pts) qui joue à Nantes (17h00).

- L'OM sans Milik -

Le casting ne sera pas au complet. Le nouveau personnage de l'OM, l'attaquant polonais Arkadiusz Milik, a déclaré forfait. La star hollywoodienne du PSG, Neymar, n'est pas sûre d'être de la partie, clouée samedi par une gastro-entérite, même si les signaux de sa présence étaient encourageants dimanche matin, selon plusieurs médias.

Il manquera aussi le gardien costaricien Keylor Navas, pas encore remis d'une gêne aux adducteurs. Sergio Rico le remplace, comme au match aller le 13 septembre quand l'OM avait mis fin à neuf ans de malheurs - et vingt matches en tout - sans jamais battre son vieux rival (1-0).

Il reste de beaux acteurs, notamment Steve Mandanda, recordman absolu du nombre de Classiques joués (28), loin devant Marco Verratti (16), ou les flingueurs des deux équipes, Florian Thauvin, Dimitri Payet, Angel Di Maria et Kylian Mbappé.

Pour le 100e OM-PSG de l'histoire, planera aussi un sentiment de revanche qui tenaille encore les Parisiens, même s'ils ont remporté le Trophée des champions (2-1) le 13 janvier.

C'est bien la "belle" que jouent les deux seuls clubs français vainqueurs d'une coupe d'Europe, la Ligue des champions pour l'OM en 1993, la Coupe des coupes en 1996 pour le PSG.

Cette C1 fera partie du décor du match pour les Parisiens, qui peuvent trouver dans la rageuse opposition que leur promettent les Marseillais un bon galop d'essai en vue du 8e de finale aller sur la pelouse du FC Barcelone, le 16 février.

"Ce sont deux parties différentes. Un match contre Marseille est un derby, c'est quelque chose de très spécial. Barcelone, c'est une autre compétition, un autre contexte", a évacué l'entraîneur Mauricio Pochettino.

- "La belle" -

Côté metteurs en scène, tout est changé par rapports au match aller.

A Marseille, le "beau gosse" Villas-Boas est remplacé par un vieil acteur, expérimenté mais méconnu, un habitué du théâtre des centres de formation, Nasser Larguet.

A Paris, l'Argentin Pochettino a succédé à Thomas Tuchel durant la trêve hivernale. Son premier OM-PSG sur le banc lui a offert le premier titre de sa carrière d'entraîneur, le Trophée des champions.

Mais il connaît ses Classiques sur le bout de doigts, pour en avoir disputé six comme joueur, entre 2001 et 2003, pour deux victoires.

Larguet et Pochettino ont également eu le bon goût de ne pas relativiser la portée de l'affiche.

"C'est notre Ligue des champions en Championnat", lance le directeur du centre de formation de l'OM.

"Il n'y a pas seulement trois points en jeu mais aussi la passion, nous savons ce que ce match représente pour nos supporters", assure le technicien argentin.

Que le spectacle commence!



Par Mihaela RODINA - © 2021 AFP