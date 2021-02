Publié il y a 37 minutes / Actualisé il y a 37 minutes

Ca passe pour Kristina Mladenovic, pas pour Quentin Halys.

Ca passe pour Kristina Mladenovic, pas pour Quentin Halys.

Les Bleus entament en demi-teinte leur deuxième journée à l'Open d'Australie, après un lundi plutôt fructueux où huit des dix engagés tricolores s'étaient qualifiés pour la suite de la compétition, malgré les éliminations de Gael Monfils et de Benoit Paire.

Deux matchs pièges attendent encore ce mardi Pierre-Hugues Herbert face à l'imprévisible Italien Fabio Fognini, et Gilles Simon face au N.6 mondial Stefanos Tsitsipas.

De leur côté, la tenante du titre Sofia Kenin et la finaliste de l'an dernier Garbine Muguruza se sont qualifiées pour le deuxième tour, de même qu'Andrey Rublev, toujours imperturbable, alors que Rafael Nadal vient de faire son entrée en lice.

- Mladenovic s'en sort -

Elle n'avait pas un tirage facile mais Kristina Mladenovic a malgré tout réussi à venir à bout (6-2, 0-6, 6-3) d'une Maria Sakkari trop fébrile.

La Grecque, 23e mondiale, sortait pourtant d'une belle série de demi-finales (Ostrava, Abu Dhabi et au Grampians Trophy la semaine dernière), mais avec 44 fautes directes, elle ne pouvait espérer l'emporter face à une "Kiki" qui a su revenir dans son match malgré un gros trou d'air au deuxième set.

Mladenovic, ancienne N.10 mondiale en simple et qui avait remporté le titre en double à Melbourne l'an dernier - mais ne le défendra pas cette année en raison d'une douleur au coude-, n'avait plus passé un tour dans le Grand Chelem australien depuis 2016.

- Halys tombe -

Quentin Halys reste bloqué en Grand Chelem, dans lequel il n'a plus décroché aucune victoire dans le tableau principal depuis 2016.

L'édition 2021 de l'Open d'Australie n'aura pas dérogé à la règle, avec une élimination dès le premier tour face à l'Espagnol Pablo Andujar (59e).

Le Français, 207e mondial et issu des qualifications, n'aura pas fait le poids.

Les deux autres qualifiées françaises, Clara Burel et Chloé Paquet, sont également attendues sur les courts de Melbourne Park ce mardi, respectivement face à l'Egyptienne Mayar Sherif (128e), issue elle aussi des qualifications, et la Belge Alison Van Uytvanck (67e). Avec peut-être un deuxième tour à la clé ?

- Kenin encore nerveuse -

La tenante du titre Sofia Kenin a tenu son rang en passant sans trop d'encombres un premier tour largement à sa portée face à l'Australienne Madison Inglis (133e), bénéficiaire d'une invitation, 7-5, 6-4.

Mais très stressée à l'idée de défendre son titre, la 4e mondiale reconnait qu'il lui reste encore quelques réglages à faire.

"Je ne suis pas encore totalement satisfaite de la manière dont j'ai joué, mais je vais faire en sorte d'être prête pour le prochain tour", a-t-elle assuré à l'issue de son match, encore émaillé de déchets (27 fautes directes).

Un problème que n'a pas connu le Russe Andrey Rublev, facile vainqueur de l'Allemand Yannick Hanfmann (102e), 6-3, 6-3, 6-4, en 1h43, deux jours après son sacre en ATP Cup avec la Russie.

"J'ai réussi à prendre le contrôle du match quasiment depuis le début, pour l'emporter en trois sets. J'en suis très content, et maintenant voyons ce qui m'attend", a-t-il déclaré, visiblement prêt à en découdre, après le match.

Au prochain tour, il sera opposé au Brésilien Thiago Monteiro (74e). Daniil Medvedev, l'autre Russe en forme du moment, a lui aussi décroché son billet pour la suite de la compétition face au Canadien Vasek Pospisil (63e). Il enchaine ainsi sa 15e victoire de rang.

La finaliste de l'édition 2020 du Grand Chelem australien, Garbine Muguruza a également obtenu sans trop de difficultés sa qualification en battant facilement la lucky loser (repêchée) russe Margarita Gasparyan (127e), 6-4, 6-0.

En revanche, une ancienne double lauréate à Melbourne et ex-N.1 mondiale, la Bélarusse Victoria Azarenka, a elle pris la porte d'entrée, battue par l'Américaine Jessica Pegula (61e).



Par Dana MOUKHALLATI - © 2021 AFP