Publié il y a 15 minutes / Actualisé il y a 15 minutes

Une comédie sentimentale, une romance initiatique et de l'humour absurde: les films des réalisateurs Emmanuel Mouret, François Ozon et Albert Dupontel forment le trio de tête des nominations aux César, pour tenter de tourner la page d'une année cinéma amputée par la pandémie.

Emmanuel Mouret fait la course en tête, avec sa nouvelle exploration des sentiments amoureux "Les choses qu'on dit, les choses qu'on fait", qui a récolté 13 nominations et a déjà été récompensée par la presse étrangère en France.

Le dixième long-métrage du Marseillais devance d'un cheveu la romance gay "Eté 85" de François Ozon, souvent nommé mais jamais récompensé, et la comédie "Adieu les Cons" d'Albert Dupontel, spécialiste de l'humour décapant (12 nominations chacun).

Après une année pas comme les autres, marquée par des mois de fermeture des salles pour cause de pandémie, les 4.292 membres votants de l'Académie ont dû faire leur choix parmi 125 films éligibles, qui ont réussi malgré tout à sortir.

Un peu plus de la moitié d'entre eux (54,9%) ont voté.

Outre les trois long-métrages de tête, deux autres oeuvres sont nommées dans la catégorie reine du "meilleur film", pour succéder aux "Misérables" de Ladj Ly: la comédie "Antoinette dans les Cévennes" de Caroline Vignal et le documentaire "Adolescentes" de Sébastien Lifshitz, déjà lauréat du Prix Louis-Delluc.

- Pas de parité -

Ces nominations sont les premières depuis la crise profonde qui a ébranlé l'Académie des César l'an dernier. Accusée d'opacité et d'entre soi, l'institution a été profondément renouvelée, sous l'égide d'une toute nouvelle direction, confiée à Véronique Cayla.

Mais au terme des votes de ce tour préliminaire, la parité reste un horizon très lointain dans les nominations: une seule femme est nommée dans la catégorie reine du "meilleur film", Caroline Vignal pour "Antoinette dans les Cévennes", tout comme pour la "meilleure réalisation" (Maïwenn pour son film "ADN").

C'est dans cette dernière catégorie qu'avait été distingué en 2020 Roman Polanski pour "J'accuse", sur l'affaire Dreyfus. L'actrice Adèle Haenel avait quitté avec fracas la cérémonie, dénonçant le sacre d'un cinéaste qui fait face à des accusations de viol remontant à plusieurs décennies.

Quant à la diversité, notamment ethnique, un autre sujet brûlant, elle n'apparaît qu'à dose homéopathique dans ces nominations, même si le film "Tout simplement noir", succès surprise de l'été 2020, est en lice pour le César du meilleur premier film et celui du meilleur espoir masculin.

- Résilience -

Du côté des catégories "meilleure actrice" et "meilleur acteur", plusieurs valeurs montantes se distinguent, comme Camélia Jordana et Niels Schneider pour le film d'Emmanuel Mouret ou Laure Calamy pour "Antoinette".

Les performances d'acteur de Virginie Efira et Albert Dupontel dans "Adieu les Cons" ou Lambert Wilson pour "De Gaulle" leur valent également une nomination.

Habituée des César, Isabelle Huppert, pourtant remarquée dans "La Daronne", n'a pas reçu les faveurs des votants cette année.

Les membres de l'Académie des César ont désormais jusqu'au 12 mars pour désigner les lauréats des plus prestigieux prix du cinéma français.

La cérémonie, retransmise en clair sur Canal+, aura ensuite lieu à l'Olympia, le soir-même, sous la présidence de Roschdy Zem, avec Marina Foïs en maîtresse de cérémonie, Laurent Lafitte et Blanche Gardin à l'écriture des sketchs.

Fallait-il maintenir ce rendez-vous traditionnel, alors que le 7e art est à genoux, sans perspective de réouverture prochaine des salles ?

"Dans l?épreuve, il est essentiel d?affirmer notre présence, de montrer et soutenir la résilience du cinéma. Cette cérémonie doit être un signal fort, un marqueur de talents, notamment des jeunes générations", ont répondu les nouveaux co-présidents des César, Véronique Cayla et le cinéaste Éric Toledano.



