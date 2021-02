Publié il y a 48 minutes / Actualisé il y a 48 minutes

Alizé Cornet ne verra pas le troisième tour.

La Française, 54e mondiale, a été éliminée au deuxième tour de l'Open d'Australie, qui a également vu la belle histoire d'Alexandre Müller, repêché in extremis, être stoppée net.

Fiona Ferro a elle confirmé la bonne impression laissée au premier tour, en éliminant la tête de série N.17, Elena Rybakina.

Corentin Moutet a lui été sorti par le géant canadien Milos Raonic, 14e mondial.

Les espoirs de Bianca Andreescu ont eux aussi pris fin dès ce deuxième tour. La Canadienne, 9e mondiale qui faisait son retour à la compétition après 15 mois d'absence pour cause de blessure, n'aura finalement disputé qu'un match avant d'être éliminée par Su Wei Hsieh. La N.8 mondiale Petra Kvitova a elle été sortie en trois sets par Sorana Cirstea (68e), alors que Serana Williams poursuit sa route sans encombre.

- Cornet rate sa chance -

On l'avait laissée pleine d'ambitions après son combat homérique de près de trois heures face à la Russe Valeria Savinykh lors du premier tour. Mais Alizé Cornet n'aura finalement pas résisté longtemps dans le Grand Chelem australien.

La Niçoise de 31 ans s'est inclinée dès son deuxième match face à l'Américaine Ann Li, 20 ans et 69e mondiale.

Cornet a pourtant eu quelques belles occasions de revenir dans le 2e set, breakant d'entrée, puis reprenant à nouveau le service de son adversaire à deux reprises. Mais Li, en confiance après avoir atteint la finale du Grampians Trophy la semaine dernière, a su revenir à chaque fois et n'a pas manqué sa chance dans le tie-break, concluant la partie dès sa première balle de match.

- Müller resdecend sur terre -

Il avait été la belle histoire de ce début de tournoi. Mais le rêve australien d'Alexandre Müller, lucky loser des qualifications qui avait intégré le tableau principal au tout dernier moment, n'aura duré que le temps d'un tour.

Il faut dire qu'il a hérité d'un adversaire de taille pour son deuxième tour: l'Argentin Diego Schwartzman, demi-finaliste à Roland-Garros, n'aura fait qu'une bouchée du Français, 210e mondial.

Il a été éliminé en à peine plus d'une heure et demie 6-2, 6-0, 6-3, deux jours après décroché sa première victoire sur le circuit principal.

- Ferro monte en puissance -

Après avoir éliminé la Tchèque Katerina Siniakova (62e), Fiona Ferro a fait tomber mercredi la Kazahke Elena Rybakina, 21e mondiale.

En ralliant le 3e tour, la N.2 française (46e mondiale) réalise sa meilleure performance dans le Grand Chelem australien.

Au prochain tour, elle affrontera la gagnante de la rencontre entre Iga Swiatek (17e) et Camila Giorgi (79e).

- Moutet ne fait pas le poids -

Corentin Moutet, 71e mondial, battu en quatre sets mercredi, n'a rien pu faire face à un Milos Raonic toujours costaud.

Son combat de 3h45 face à John Millman au premier tour aura sans doute laissé des traces. Et face à un Raonic toujours impitoyable au service (26 aces), le jeune Français de 21 ans n'aura pas fait le poids.



