Publié le Mercredi 10 Février à 19H32 / Actualisé le Mercredi 10 Février à 19H34

Alors qu'une vague de froid frappe plusieurs régions françaises, l'Armée du Salut accroît sa mobilisation en faveur des plus vulnérables sur l'ensemble du territoire, et en particulier dans les régions les plus impactées par les températures négatives. Nous publions ici le communiqué de l'Armée du Salut. (Photo d'illustration AFP / www.ipreunion.com)

