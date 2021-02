L'épisode de pluies verglaçantes attendu a débuté en fin de nuit sur l'Ouest et le centre du pays, a annoncé vendredi Météo-France, selon laquelle le risque provoqué par ces pluies "reste durable la journée".

Quatre départements, la Vendée, les Deux-Sèvres, l'Indre et la Vienne, ont été placés en alerte rouge "neige-verglas et grand froid" vendredi de 4h00 à 16h00. "L'épaisseur de glace sera comprise entre 5 mm et 1 cm sur les départements placés en vigilance rouge, 2 à 5 mm sur les départements passés en vigilance orange", au nombre de 35, précise le service météorologique. Ces départements vont, sur une très large bande centrale, de la pointe bretonne à l'est du pays, de l'Alsace à Rhône-Alpes.



Depuis 4H00 ce vendredi matin, la circulation des camions de plus de 3,5T est interdite dans les départements en vigilance rouge, où les dépassements sont également interdits et la vitesse limitée à 70 km/h pour tous, ont annoncé les autorités. Depuis 21H30 jeudi, des restrictions de circulation ont été imposées dans des départements en vigilance orange aux poids lourds, à partir de 7,5T, contraints de stationner sur des aires routières ou des zones de stockage, notamment en Bretagne sur la RN12 et la RN 164.

Les préfectures ont également mis en garde les automobilistes. "Réseau secondaire impraticable. Ne prenez pas de risque. Restez chez vous. Reportez vos déplacements", a ainsi tweeté vendredi matin la préfecture des Côtes d'Armor, tandis que celle de l'Orne informait d'une circulation "difficile" sur le réseau secondaire.

Le quotidien Le Télégramme, distribué en Bretagne, informait par un tweet vendredi matin ses lecteurs que "les conditions météorologiques, particulièrement le verglas, ont perturbé la distribution du Télégramme dans la nuit de jeudi à ce vendredi, auprès de nos abonnés portés et des points de vente de la région. De nombreux points de vente n'ont pu être livrés, plusieurs tournées de portage n'ont pu être assurées". De nombreux abonnés reçoivent habituellement le journal par portage à leur domicile tôt le matin.



AFP