Publié il y a 34 minutes / Actualisé il y a 29 minutes

Quatre nouveaux décès sont à déplorer, portant à 85 le total de décès liés au coronavirus depuis le début de l'épidémie (dont 5 à La Réunion après évacuations sanitaires). Il s'agit de trois personne hospitalisées en médecine (82, 80 et 73 ans) et d'une personne de 61 ans admise au CHM. Le nombre d'hospitalisation continue d'augmenter : 185 patients sont actuellement hospitalisés au CHM dont 149 en médecine et 36 en réanimation. Et en parallèle, 70 patients sont actuellement en soins aux urgences. Nous publions ici le communiqué de l'ARS. (Photo d'illustration Imaz Press / www.ipreunion.com)

