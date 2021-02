Publié il y a 1 heures / Actualisé il y a 48 minutes

Plus de 200 millions de doses administrées dans le monde à date de samedi: pour faire face à la pandémie de Covid-19, les gouvernements comptent plus que jamais sur la campagne de vaccination, qui accélère mais révèle aussi les inégalités entre pays riches et pauvres.

