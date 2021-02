Le Ghana a reçu mercredi la première livraison mondiale de vaccins financés par le dispositif Covax qui vise à fournir aux pays à faible revenu leurs premières doses de vaccins anti-Covid, alors que les pays riches sont accusés de saper ce dispositif.

"Enfin ! Ce matin les premières doses de vaccins Covid-19 délivrés par le dispositif Covax sont arrivées au Ghana", a écrit sur Twitter le directeur général de l'OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus. "C'est un jour que nous devons célébrer, mais c'est juste un premier pas", a-t-il ajouté.

Un avion transportant 600.000 doses de vaccin AstraZeneca/Oxford du fabricant Serum Institute of India a atterri à 07H40 GMT à l'aéroport d'Accra, où une délégation du gouvernement ghanéen les a réceptionnées. Ces doses, expédiées par l'Unicef depuis Mumbai, "font partie de la première vague de vaccins Covid à destination de plusieurs pays à revenu faible et intermédiaire", précise un communiqué commun de l'Organisation mondiale de la santé (OMS) et de l'Unicef.

"Cette livraison représente le début de ce qui devrait être la plus grande fourniture et distribution de vaccins de l'histoire", selon ce communiqué.

Le système Covax vise à fournir cette année des vaccins anti-Covid à 20% de la population de près de 200 pays et territoires participants, mais il comporte surtout un mécanisme de financement qui permet à 92 économies à faible et moyen revenu d'avoir accès aux précieuses doses. Il a été mis en place pour tenter d'éviter que les pays riches n'accaparent l'ensemble des doses de vaccin qui sont encore fabriquées en quantités trop réduites pour répondre à la demande mondiale.

Fondé par l'OMS, l'Alliance du vaccin (Gavi) et la Coalition pour les innovations en matière de préparation aux épidémies (Cepi), Covax a conclu des accords avec des fabricants pour deux milliards de doses en 2021 et a la possibilité d'en acheter un autre milliard. Le Ghana est la première nation dans le monde à recevoir des doses de vaccin financées par cette initiative. Ce pays anglophone ouest-africain a enregistré 80.759 cas de coronavirus, dont 582 morts. Mais ces chiffres sont sous-évalués, comme dans de nombreux pays africains où le nombre de tests réalisés reste faible.

En tout, le pays devrait recevoir 2,4 millions de doses, a annoncé Covax. Les personnels de santé en première ligne dans la lutte contre le virus seront les premiers vaccinés. Initialement, l'OMS et Gavi estimaient pouvoir débuter la distribution de vaccins aux pays défavorisés, qui ont rejoint Covax, en janvier ou février, mais ce délai n'a cessé d'être repoussé.

Tedros Adhanom Ghebreyesus, le patron de l'OMS, avait accusé lundi certains pays riches de "saper" le dispositif Covax. "Certains pays riches sont actuellement en train d'approcher les fabricants pour s'assurer l'accès à des doses de vaccins supplémentaires, ce qui a un effet sur les contrats avec Covax", a-t-il déclaré. "Le nombre de doses allouées à Covax a été réduit à cause de cela," a-t-il ajouté.

En tout dans le monde, plus de 200 millions de doses de vaccin ont été administrées, selon un comptage réalisé par l'AFP à partir de sources officielles, révélant une sur-représentation des pays riches: 45% des injections ont été réalisées dans les pays du G7, qui ne comptent que 10% de la population mondiale.

Les dirigeants du G7 se sont engagés vendredi à partager une partie des vaccins avec les pays pauvres.

Ils ont notamment annoncé plus que doubler leur soutien collectif à la vaccination, à 7,5 milliards de dollars, notamment via le programme onusien Covax, piloté par l'Organisation mondiale de la Santé (OMS).

Depuis le début de la pandémie, l'Afrique reste officiellement un des continents les moins touchés par le virus, mais la plupart des pays africains sont frappés par une deuxième vague qui les a forcés à revenir à des mesures sanitaires strictes.

Pour aider à accélérer la vaccination des 1,3 milliard de personnes du continent, l'Union africaine a déclaré qu'elle avait obtenu 270 millions de doses de vaccins anti-Covid à distribuer cette année



