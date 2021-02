La proposition de la mairie de Paris de confiner pendant trois semaines la capitale sera "étudiée" à l'échelle de la région, malgré des réserves sur sa durée et sur la fermeture des écoles, a réagi vendredi le porte-parole du gouvernement Gabriel Attal.

"Si on est rentré dans ce cadre de discussions avec les élus, c'est pour qu'ils fassent des propositions, donc la proposition de la mairie de Paris sera évidemment étudiée", a assuré le porte-parole du gouvernement sur France Inter. "Quand on prend des mesures localisées qui concernent un territoire, c'est important de les prendre en lien avec les élus locaux", a-t-il insisté.

Mais "les mesures, il faut qu'elles aient un sens au niveau territorial et quand on réfléchit sur Paris, il faut réfléchir sur la région Île-de-France" car "il n'y a pas de no man's land derrière le Périphérique, il y a des mouvements importants entre les territoires", a-t-il fait valoir. La présidente de région Valérie Pécresse (Libres!) avait qualifié jeudi "d'illusions" d'éventuelles décisions sanitaires prises "au niveau départemental" en Ile-de-France.

Le porte-parole du gouvernement a aussi exprimé d'autres réserves. "Il y a assez peu de scientifiques qui considèrent que, avec un confinement de trois semaines, on peut terrasser le virus et tout ouvrir, comme l'ont dit les élus de la mairie de Paris", a averti M. Attal. "On a un objectif, c'est de laisser autant que possible les écoles ouvertes et donc je comprends que, désormais, la mairie de Paris appelle à fermer les écoles, c'est vraiment pas une décision anodine", a aussi mis en garde le secrétaire d'Etat en rappelant "l'impact pour la santé de nos enfants, le décrochage scolaire". "Pour nous, c'est quand même une décision qui doit se prendre en ultime recours", a-t-il souligné.

Confronté à la dégradation de l'épidémie de Covid-19 et à la poussée du variant anglais, le gouvernement a placé jeudi en "surveillance renforcée" 20 départements, dont Paris et l'Ile-de-France, susceptibles d'être à leur tour reconfinés localement. Mais plutôt qu'un confinement le week-end, une mesure "très contraignante sur le plan de l'impact sociétal et assez peu efficace sur le plan sanitaire", le premier adjoint Emmanuel Grégoire a indiqué jeudi soir qu'il préférait "un confinement tout court" à Paris de façon à "vraiment redonner de l'oxygène et avoir la perspective dans trois semaines de tout rouvrir", tout en conservant des mesures de protection sanitaire.



