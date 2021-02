Publié il y a 15 minutes / Actualisé il y a 15 minutes

Le premier adjoint de la maire de Paris, Emmanuel Grégoire, a sérieusement tempéré vendredi ses déclarations de la veille, assurant que le reconfinement de Paris était "une hypothèse" et non une proposition de la mairie.

"Ça n'a jamais été une proposition, j'ai fait trois interventions médiatiques hier soir, ça n'a jamais été une proposition, c'est une hypothèse", "simplement une hypothèse que nous souhaitons mettre sur la table", a précisé l'adjoint de la maire PS Anne Hidalgo lors d'une conférence de presse.

"Nous ne proposons pas de mettre en oeuvre le confinement à Paris d'abord, parce que cette décision relèvera de l'exécutif national, mais nous pensons que la politique des demi-mesures, avec des résultats très contestables a une forme de fin de cycles", a-t-il aussi expliqué.

"Il faut que nous discutions des modalités pratiques de ce confinement, s'il était formulé ainsi", a-t-il néanmoins ajouté, en précisant que "cette décision ne pourra être prise qu'à l'échelle de l'Île-de-France, probablement au moins à l'échelle de la zone dense".

Plutôt qu'un confinement le week-end, une mesure "très contraignante sur le plan de l'impact sociétal et assez peu efficace sur le plan sanitaire", le premier adjoint avait affirmé jeudi soir sur Franceinfo qu'il préférait "un confinement tout court" à Paris de façon à "vraiment redonner de l'oxygène et avoir la perspective dans trois semaines de tout rouvrir", tout en conservant des mesures de protection sanitaire.

La "proposition" de la mairie de Paris sera "étudiée" à l'échelle de la région, malgré des réserves sur sa durée et sur la fermeture des écoles, avait réagi un peu plus tôt le porte-parole du gouvernement Gabriel Attal.

Confronté à la dégradation de l'épidémie de Covid-19 et à la poussée du variant anglais, le gouvernement a placé jeudi en "surveillance renforcée" 20 départements, dont Paris et l'Ile-de-France, susceptibles d'être à leur tour reconfinés localement.

"La maire dira son avis négatif" sur un confinement le week-end, comme celui mis en oeuvre par le gouvernement à Nice et Dunkerque, a confirmé vendredi M. Grégoire, en invoquant "la question de l'acceptabilité" et le rejet du seul "prisme un peu utilitariste de l'activité économique".

En cas de confinement, "nous sommes favorables au maintien de l'ouverture des écoles, c'est très important pour les enfants", a aussi précisé le premier adjoint, qui plaide pour la vaccination du personnel enseignant.



