Publié il y a 48 minutes / Actualisé il y a 48 minutes

Une promenade de santé : après sa défaite face à Monaco (2-0), Paris, avec un doublé de Kylian Mbappé, s'est relancé et a provisoirement repris la 2e place de la Ligue 1 en s'imposant sans forcer chez le dernier, Dijon (4-0), samedi dans un terne match de la 27e journée.

Le leader, Lille, Lyon (3e) et Monaco (4e), ses adversaires dans la quête du titre et de la qualification en Ligue des Champions ne joueront que dimanche.

Avant de retrouver Barcelone, qu'il a battu 4-1 à l'aller, en Ligue des Champions, le 10 mars au Parc des Princes, le PSG tentera de rester, cette fois, dans la meilleure dynamique possible en affrontant encore en déplacement Bordeaux, mercredi en championnat, et Brest samedi en Coupe de France.

Mais sans doute faudra-t-il aux Parisiens mettre un peu plus d'intensité que face aux Dijonnais, lesquels, il est vrai, n'ont pas opposé une folle résistance.

Et le PSG n'a pas eu besoin d'en faire plus : sept tirs dont cinq cadrés pour quatre buts ont été suffisants pour gagner.

L'absence de joueurs majeurs tels Neymar, Marco Verratti, Angel Di Maria ou encore Mauro Icardi et Alessandro Florenzi, blessés ou malades, n'a évidemment pas eu de conséquence et permis à leurs remplaçants de démontrer que Mauricio Pochettino pouvait, aussi, compter sur eux.

- Chemin de croix pour Dijon -

Il a même fait débuter en Ligue 1 le jeune Édouard Michut (17 ans) entré à la 89e minute.

Les Bourguignons, très faibles, ont concédé leur septième défaite consécutive et ils n'ont été dangereux que sur un corner à la 56e minute avec une reprise de la tête de Bruno Ecuele Manga et un tir de Bersant Celina détourné par Keylor Navas (90).

La fin de la saison, avec la relégation en ligne de mire alors que Lorient et Nantes, 18e et 19e, ont huit points d'avance, risque de ressembler à un long chemin de croix pour eux.

Ainsi, face à un adversaire une nouvelle fois inoffensif (un tir cadré), la défense du PSG a passé une fin d'après-midi tout à fait tranquille au cours d'une rencontre sans suspense et vraiment ennuyeuse.

Cette victoire n'est donc en rien probante en raison de la faiblesse de l'adversaire.

Les champions de France, battus sur ce terrain la saison dernière (2-1), se sont évités cette fois-ci toute mauvaise surprise.

- Mbappé: 18 buts -

Ils se sont rendus très vite le match facile avec un but inscrit d'entrée par Moïse Kean, son onzième de la saison à la réception d'une passe d'Abdou Diallo alors que Kylian Mbappé, très décevant contre Monaco était l'origine de l'action (6).

L'international français a ensuite doublé l'écart en transformant un penalty obtenu pour une faute de main de Bersant Celina sur un tir de Tilho Kehrer à la réception d'un centre en retrait de Rafinha (2-0, 30).

En début de seconde période, Mbappé a porté le score à 3-0 à la conclusion d'une belle action collective développée sur l'aile droite et après une passe de Rafinha (51).

Avec ce doublé, Mbappé, qui sera suspendu à Bordeaux, a ainsi porté son total de buts à 18 en Ligue 1 cette saison, 98 avec le PSG.

En fin de partie, Danilo a repris victorieusement de la tête un corner joué par Julian Draxler (83, 4-0) pour son premier but avec le PSG.

L'addition aurait même pu être plus salée si deux buts de Draxler n'avaient pas été refusés pour hors-jeu (35, 75).



Par Andrew MARSZAL - © 2021 AFP