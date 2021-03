Nouvelles mesures, nouveaux bilans et faits marquants: un point sur les dernières évolutions de la pandémie de Covid-19 dans le monde.

- Remontée des cas en Europe (OMS) -

Le nombre de nouveaux cas de Covid-19 en Europe a augmenté de 9% pour atteindre un peu plus d'un million, après six semaines de "baisse prometteuse", a annoncé jeudi la direction régionale de l'Organisation mondiale de la Santé (OMS). "Nous constatons une résurgence en Europe centrale et orientale. Les nouveaux cas augmentent également dans plusieurs pays d'Europe occidentale où les taux étaient déjà élevés", a dit le directeur Europe de l'OMS, Hans Kluge, lors d'une conférence de presse.

- Spoutnik V vers l'UE -

L'Agence européenne des médicaments (AEM) a annoncé jeudi avoir commencé l'examen du vaccin russe Spoutnik V, étape cruciale en vue de son déploiement dans l'Union européenne. Répondant aussitôt à cette annonce, les autorités russes se sont dites prêtes à fournir des vaccins à 50 millions d'Européens à partir de juin 2021.

Ces dernières semaines, un ping-pong public avait eu lieu entre les développeurs du vaccin Spoutnik V, affirmant avoir soumis le dossier pour approbation au régulateur européen, et l'AEM, répondant n'avoir rien reçu.

- Vaccins contre variants -

Cinq pays dont le Royaume-Uni, la Suisse et le Canada comptent approuver selon une procédure accélérée les nouvelles générations de vaccins capables de neutraliser les variants du coronavirus, selon une recommandation dévoilée jeudi par un consortium regroupant leurs agences du médicament. Cette approche se fonde sur la procédure déjà en place pour les vaccins contre la grippe saisonnière, modifiés chaque année pour faire face à de nouvelles souches du virus.

- Lufthansa: perte record -

Le géant du transport aérien Lufthansa, sauvé de la faillite par l'Etat allemand, a subi en 2020 une perte record de 6,7 milliards d'euros et prévoit également une année 2021 dans le rouge en raison de la pandémie de Covid-19 qui a plongé le secteur dans une crise sans précédent. La première compagnie européenne, qui n'a opéré en 2020 que 31% des capacités offertes, a revu à la baisse ses prévisions de demande pour 2021 en raison d'une plus lente reprise des voyages. Elle ne prévoit un retour à 90% de l'offre pré-pandémie que d'ici "le milieu de la décennie".

- Impact mondial sur les cancers des enfants -

Baisse des diagnostics, voire interruption de traitements: la pandémie de Covid a eu un impact négatif sur les services qui soignent les cancers de l'enfant à travers le monde, en particulier dans les pays les moins riches, selon une étude parue jeudi dans la revue The Lancet Child and Adolescent Health.

- Plus de 2,5 millions de morts -

La pandémie a fait au moins 2,56 millions de morts dans le monde, selon un bilan établi par l'AFP à partir de sources officielles jeudi à 11H00 GMT. Les Etats-Unis sont le pays comptant le plus de morts avec 519.064 décès, suivis par le Brésil (259.271) avec un nouveau record en 24 heures annoncé mercredi (1.910 morts), le Mexique (188.044), l'Inde (157.435) et le Royaume-Uni (123.783).

Ces chiffres fondés sur les bilans quotidiens des autorités sanitaires, sans inclure les réévaluations fondées sur des bases statistiques, sont globalement sous-évalués.

AFP