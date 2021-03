Publié il y a 9 minutes / Actualisé il y a 9 minutes

Le Premier ministre Jean Castex a appelé "solennellement" jeudi les personnels des résidences pour personnes âgées à se faire vacciner "très rapidement" pour permettre le retour d'"une vie sociale apaisée" dans ces établissements.

"Pour que cette vie sociale apaisée de nos aînés résidant dans les Ehpad et les unités de soins de longue durée puisse retrouver sa pleine dimension, il faudra aussi que les personnels de ces établissements se fassent vacciner", a déclaré M. Castex devant la presse. "Trop d'entre eux ne l'ont pas encore fait et je les invite solennellement à le faire très rapidement", a-t-il ajouté.

A son côté, Olivier Véran a précisé qu'environ 40% des personnels des Ehpad et 30% des soignants, en ville et à l'hôpital, avaient été vaccinés.

"Clairement, ça ne suffit pas", a affirmé le ministre de la Santé, annonçant qu'il enverrait vendredi "une lettre à l'ensemble des soignants de notre pays, qu?ils soient en ville, à l'hôpital, en établissement médico-social, pour les inciter très fortement à se faire vacciner".



Par Elise BLANCHARD - © 2021 AFP