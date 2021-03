Publié il y a 1 heures / Actualisé il y a 43 minutes

Devenue maman il y a sept mois, Axelle Gachet Mollaret a vite repris les chemins escarpés de la montagne pour revenir à son plus haut niveau en ski-alpinisme et glaner cette saison trois médailles mondiales, dont deux en or.

