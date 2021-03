Publié il y a 6 heures / Actualisé il y a 6 heures

Le bitcoin a franchi samedi pour la première fois de son histoire la barre des 60.

000 dollars, dopé, selon des analystes, par le plan de relance américain.

Selon le site spécialisé CoinMarketCap, la cryptomonnaie est montée à 60.197 dollars à 12H34 GMT et continuait d'osciller autour de ce seuil symbolique samedi en début d'après-midi.

Il est monté jusqu'à 61.683 dollars à 20H44 GMT, avant de reculer un peu. Il évoluait à 61.284 dollars peu avant 01H00 GMT dimanche.

Le bitcoin ne cesse actuellement de repousser ses records et a triplé de valeur sur les trois derniers mois: il valait encore seulement 20.000 dollars mi-décembre, et a dépassé la barre des 50.000 dollars il y a un mois à peine.

Ces derniers jours, "le bitcoin a grimpé car les investisseurs s'attendent à l'arrivée imminente des chèques" prévus pour les consommateurs dans le plan de relance américain, expliquait vendredi dans une note l'analyste Neil Wilson, de Markets.com.

Les Américains devraient recevoir dès ce week-end les premiers chèques et virements de 1.400 dollars par personne prévus dans ce plan à 1.900 milliards de dollars ratifié jeudi par Joe Biden, a annoncé l'administration vendredi.

"Les chèques de relance américain vont permettre aux petits investisseurs de mettre une partie de leurs fonds dans le bitcoin", juge aussi Naeem Aslam, analyste chez AvaTrade, qui dit s'attendre à ce que la progression continue "étant donné qu'acheter des bitcoins est devenu beaucoup plus facile maintenant".

La croissance exponentielle de la cryptomonnaie inquiète certains observateurs du marché, qui n'excluent pas une forte correction, voire l'explosion d'une bulle.

Si certains se méfient de la volatilité du marché du bitcoin, d'autres estiment que la situation est bien différente de 2017, quand les prix avaient grimpé avec un entrain encore plus soutenu avant de s'écraser début 2018.

Outre les fonds d'investissements et quelques entreprises comme le constructeur automobile américain Tesla, qui a investi 1,5 milliard de dollars dans la cryptomonnaie, les particuliers sont nombreux à acheter des fractions de bitcoins, profitant des nombreuses plateformes qui ont fleuri ces dernières années.



