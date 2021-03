Publié il y a 28 minutes / Actualisé il y a 28 minutes

Le sélectionneur français Didier Deschamps a rappelé jeudi Ousmane Dembélé et Tanguy Ndombélé au sein d'une liste élargie de 26 joueurs convoqués pour le début des qualifications au Mondial-2022 fin mars.

Au sein d'un groupe où aucun cadre majeur ne fait défaut, le patron de l'équipe de France offre une chance au Barcelonais et au joueur de Tottenham, ainsi qu'à Thomas Lemar, à moins de trois mois de l'Euro, pour affronter l'Ukraine au Stade de France le 24 mars avant des déplacements au Kazakhstan le 28 et en Bosnie le 31.

Dembélé (23 ans, 21 sélections) signe son grand retour en Bleus, lui qui a multiplié les blessures depuis sa dernière cape en novembre 2018.

"Ousmane enchaîne les matches, a noté Deschamps, il a retrouvé ses capacités athlétiques avec cette capacité à faire des différences, marquer des buts... Il a retrouvé le niveau qu'il avait."

L'autre retour à souligner est celui du milieu de Tottenham Ndombélé (24 ans, 6 sélections), plus apparu sous le maillot aux deux étoiles depuis le mois de juin 2019.

Comme lors des derniers rassemblements, Deschamps a choisi de bâtir une liste élargie, avec 26 joueurs dont quatre gardiens de but, ce qui permet à Alphonse Areola d'accompagner le trio habituel Lloris-Mandanda-Maignan.

Incertains car blessés ou en phase de reprise, Paul Pogba, Anthony Martial et Kingsley Coman sont bien dans la liste. En revanche, Corentin Tolisso, éloigné des terrains pour plusieurs mois, est, comme prévu, le grand absent de ce rassemblement.

Parmi les jeunes prétendants, Dayot Upamecano est blessé et donc logiquement laissé de côté. Quant à Eduardo Camavinga, Houssem Aouar ou encore Jonathan Ikoné, déjà sélectionnés, ils porteront le maillot des Espoirs lors de l'Euro des moins de 21 ans, après avoir été convoqués par le sélectionneur Sylvain Ripoll en début de semaine.

Sous Didier Deschamps, les listes des 23 joueurs amenés à disputer une grande compétition n'ont jamais énormément différé de celles publiées en mars: les futurs 23 de l'Euro en juin figurent probablement tous, ou presque, dans cette première liste de 2021.

La liste des 26 joueurs:

Gardiens: Alphonse Areola (Fulham/ENG), Hugo Lloris (Tottenham/ENG), Mike Maignan (Lille), Steve Mandanda (Marseille)

Défenseurs: Lucas Digne (Everton/ENG), Léo Dubois (Lyon), Lucas Hernandez (Bayern Munich/GER), Presnel Kimpembe (Paris SG), Clément Lenglet (FC Barcelone/ESP), Ferland Mendy (Real Madrid/ESP), Benjamin Pavard (Bayern Munich/GER), Raphaël Varane (Real Madrid/ESP), Kurt Zouma (Chelsea/ENG)

Milieux: N'Golo Kanté (Chelsea/ENG), Tanguy Ndombélé (Tottenham/ENG), Paul Pogba (Manchester United/ENG), Adrien Rabiot (Juventus/ITA), Moussa Sissoko (Tottenham/ENG)

Attaquants: Wissam Ben Yedder (Monaco), Kingsley Coman (Bayern Munich/GER), Ousmane Dembélé (Barcelone/ESP), Olivier Giroud (Chelsea/ENG), Antoine Griezmann (FC Barcelone/ESP), Thomas Lemar (Atlético Madrid), Anthony Martial (Manchester United/ENG), Kylian Mbappé (Paris SG)



