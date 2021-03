Publié il y a 21 minutes / Actualisé il y a 21 minutes

Le départ du super-G femmes des finales de la Coupe du monde de ski alpin à Lenzerheide (Suisse) a été décalé jeudi en raison de la neige et du brouillard, ce qui devrait repousser également celui du super-G hommes, prévu plus tard.

Au lendemain de l'annulation des deux descentes, le super-G femmes ne s'élancera pas à 09h30 (08h30 GMT) comme prévu alors qu'environ 20 centimètres de neige sont tombés cette nuit sur la station des Grisons et que le brouillard gêne encore la visibilité.

Le départ du super-G hommes, prévu à 11h00 (10h00 GMT) sur la même piste, devrait également être repoussé.

La Fédération internationale de ski (FIS) n'a pas encore décidé d'un nouveau programme, mais réfléchit à faire partir une ou plusieurs courses en début d'après-midi, en espérant que les conditions s'améliorent.

Lors des finales, une course ne peut pas être reportée. Si les super-G n'ont pas lieu jeudi, ils seront annulés, ce qui ferait les affaires des deux skieurs en tête des classements généraux: le Français Alexis Pinturault et la Slovaque Petra Vlhova.



