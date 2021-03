Publié il y a 44 minutes / Actualisé il y a 44 minutes

Manchester United s'est qualifié sur le terrain de l'AC Milan (1-0) avec un but de Paul Pogba, alors que le Dinamo Zagreb a créé l'exploit en éliminant Tottenham (3-0) après prolongation, jeudi en 8es de finale retour de la Ligue Europa.

Manchester United s'est qualifié sur le terrain de l'AC Milan (1-0) avec un but de Paul Pogba, alors que le Dinamo Zagreb a créé l'exploit en éliminant Tottenham (3-0) après prolongation, jeudi en 8es de finale retour de la Ligue Europa.



De son côté Arsenal est passé par la petite porte, battu à domicile 1-0 par l'Olympiakos, mais qualifié au bénéfice de sa victoire 3-1 à l'aller au Pirée.

A San Siro, Paul Pogba, entré en jeu à la pause à la place de Marcus Rashford, n'a pas tardé à signer son retour en marquant d'une frappe subtile de près sous la barre à la 49e minute. Le champion du monde français n'avait plus joué depuis le 6 février.

Côté Milanais, Zlatan Ibrahimovic est lui entré en jeu à la 65e minute à la place de l'Espagnol Samu Castillejo, et a bien failli égaliser neuf minutes plus tard de la tête, mais le gardien Dean Henderson a détourné en corner (74e).

L'équipe italienne, battue dimanche par Naples (0-1) en championnat, enregistre ainsi sa deuxième défaite d'affilée à domicile.

A Zagreb, le Dinamo a créé l'exploit du jour en éliminant Tottenham 3 à 0 après prolongation.

Les hommes de José Mourinho, vainqueurs 2-0 à l'aller à Londres, ont chuté face au champion de Croatie qui l'a emporté grâce à un triplé de son avant-centre Mislav Orsic (62e, 83e, 106e), désormais à cinq buts cette saison en C3.

Arsenal, de son côté, vainqueur 3-1 à l'allée au Pirée, a été surpris par un but du Marocain Youssef El Arabi, d'une frappe dans la surface détournée par le défenseur brésilien Gabriel (51e).

El Arabi avait déjà marqué à l'aller le but des champions de Grèce qui jouaient jeudi sans leur meneur de jeu français Mathieu Valbuena, blessé.

En fin de match Pierre-Emerick Aubameyang a eu l'occasion d'égaliser sur une rapide contre-attaque, mais son piqué du gauche, seul face au gardien portugais José Sa, est passé à côté du but (80e).

- Le Slavia surprend les Rangers -

A Glasgow le Slavia Prague est allé piéger les Rangers, nouveaux champions d'Ecosse, 2 à 0, alors que les deux équipes avaient fait match nul à l'aller (1-1). Les buts ont été inscrits par le Nigérian Peter Olayinka (14e) et le Roumain Nicolae Stanciu (74e), alors que les Rangers ont terminé à dix suite aux exclusion de l'Anglais Kemar Roofe (62e) et du Nigérian Leon Balogun (73e).

L'Ajax, tombeur de Lille au tour précédent, l'a emporté 2-0 (buts du Brésilien David Neres à la 21e et du Serbe Dusan Tadic sur penalty à la 49e) sur le terrain des Young Boys de Berne après s'est déjà imposé 3-0 à l'aller.

Villarreal en a fait presque de même en battant à domicile le Dynamo Kiev (2-0, doublé de Gerard Moreno 13e, 36e), déjà dominé sur le même score en Ukraine.

Dans les autres matches du début de soirée, l'AS Rome, déjà victorieuse 3-0 à l'aller, l'a à nouveau emporté sur le terrain du Shakhtar Donetsk (2-1) avec un doublé de l'avant-centre espagnol Borja Mayoral (48e, 72e), ses sixième et septième buts en C3 cette saison.

L'attaquant ukrainien d'origine brésilienne Junior Moraes avait égalisé pour le Shakhtar (59e).

Comme Arsenal, Grenade, 8e de Liga, a été battu 2-1 en Norvège par Molde, mais passe d'une courte tête à la faveur de sa victoire 2-0 en Espagne.

Le tirage au sort des quarts de finale sera effectué vendredi à Nyon après celui de la Ligue des champions.



Par Raphaëlle PELTIER - © 2021 AFP