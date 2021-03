La tronçonneuse résonne et une énorme branche tombe sur le sol. A Madrid, des centaines de milliers d'arbres portent encore les stigmates de la tempête de neige historique du mois de janvier, un véritable problème environnemental pour la capitale espagnole.

"Environ 800.000 arbres" des 1,7 million d'arbres sur le domaine public que compte la ville "ont été affectés d'une manière ou d'une autre et, parmi eux, environ 120.000 sont tombés ou devront être abattus", lance Borja Carabante, responsable de l'environnement à la mairie de Madrid.

Deux mois après la pire tempête de neige en un demi-siècle dans la ville, les agents forestiers sont encore à pied d'oeuvre pour tenter d'en réparer les dommages, notamment dans les parcs qui ont été fermés pour certains pendant six semaines en raison des risques de chute.

Un véritable "désastre environnemental" pour Pablo Fernandez Santos, l'un de ces ingénieurs, qui avoue avoir ressenti "une grande tristesse en sortant dans la rue" enneigée en janvier alors que "tout le monde était ravi et jouait avec la neige".

Ce désastre est particulièrement visible dans la Casa del Campo, un immense parc de l'ouest de la ville dont environ 500.000 des 700.000 arbres ont été endommagés. Mais aussi dans le célèbre parc du Retiro, apprécié des touristes: 70% de ses 17.400 arbres ont été abîmés et près d'un millier ne pourront pas s'en remettre.

- Six tonnes de neige -

Pins, chênes verts, cèdres: les arbres à feuillage persistant, dont les aiguilles et les feuilles ont retenu la neige, sont ceux qui ont le plus souffert, explique Mariano Sanchez, expert au Jardin botanique royal de Madrid. "Préparés pour le vent et la pluie, ces arbres ne le sont pas pour ces chutes de neige", ajoute-t-il.

L'accumulation de neige a été telle que certains arbres ont dû supporter jusqu'à "cinq ou six tonnes", observe Antonio Morcillo, du service des espaces verts de la capitale.

La question qui se pose désormais est celle de l'impact environnemental. Car les arbres présentent des avantages considérables pour une ville comme Madrid, très chaude et polluée, en retenant le dioxyde de carbone et en filtrant la pollution tout en réduisant l'effet d "îlot de chaleur urbain", de plus en plus important à mesure que le changement climatique s'accélère.

Mais pour Juan Garcia Vicente, de l'ONG Ecologistes en Action, il va être difficile de mesurer l'impact de ces chutes d'arbres sur les températures. "Les autorités sont en train d'évaluer la perte de masse végétale mais ne la connaissent pas encore", souligne ce militant, pour qui replanter des arbres n'a rien d'une panacée.

A Madrid, "nous avons les émissions de dioxyde d'azote les plus élevées d'Europe donc on ne réglera pas les choses en plantant plus d'arbres mais en améliorant les transports", insiste-t-il.

- Soigner et replanter -

Depuis deux mois, jusqu'à 3.500 agents forestiers ont "collecté près de 21.000 tonnes de débris" d'arbres, souligne Antonio Morcillo à côté d'agents en combinaisons vertes et jaunes coupant les restes d'un pin abattu tandis que des tractopelles s'occupent d'énormes piles de branches qui seront transformées en compost ou utilisées pour produire de l'électricité.

Et l'heure va être maintenant à la réparation des arbres endommagés, indique Pablo Fernandez Santos. "De nombreux arbres resteront en vie mais ils seront très endommagés et les blessures causées par la cassure des branches ou par l'élagage... pourront à l'avenir être la porte d'entrée de maladies et de parasites, de sorte que l'arbre sera plus affaibli et plus vulnérable à d'éventuelles tempêtes ou événements climatiques extrêmes", explique-t-il.

Se pose aussi la question d'un nouveau plan de replantation préparé par la ville. Pour Mariano Sanchez, c'est une "occasion" de repenser le paysage arboré de la ville et de donner aux jeunes arbres l'espace nécessaire pour s'enraciner et grandir sans être taillés. "Dans une ville, on a besoin des arbres pour l'ombre, lutter contre la pollution et fournir de l'oxygène. Alors pourquoi les tailler?".



AFP