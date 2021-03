Publié il y a 24 minutes / Actualisé il y a 24 minutes

Des manifestants opposés au coup d'Etat militaire en Birmanie ont défilé lundi avant l'aube à Mandalay (centre), la deuxième ville du pays, au lendemain d'une nouvelle journée de répression meurtrière durant laquelle huit contestataires ont été tués.

Depuis le coup d'Etat du 1er février qui a renversé la dirigeante civile Aung San Suu, le pays connaît des manifestations quotidiennes violemment réprimées par la junte.

Quelque 250 personnes ont été tuées, avec plus de 2.600 arrestations, selon les données recueillies par l'Association d'assistance aux prisonniers politiques (AAPP).

Les opposants au coup d'Etat ont décidé de manifester de jour comme de nuit pour tenter de déjouer la riposte sanglante des forces de sécurité.

Tôt lundi, des manifestants dont des enseignants ont défilé à Mandalay, la capitale culturelle du pays. Certains brandissaient des pancartes appelant l'ONU à intervenir.

Dimanche, huit personnes ont été tuées dans cette ville et une cinquantaine ont été blessées, a indiqué à l'AFP une source médicale. En soirée, des moines ont organisé une cérémonie avec des bougies. Des tirs d'armes automatiques pouvaient être entendus dans un quartier de la ville jusque vers 23H00 locales (16H30 GMT).

A Rangoun, la capitale économique, des manifestations se sont également déroulées tôt lundi matin dans certains quartiers.

L'Australie et le Canada ont confirmé fournir une assistance consulaire à un couple de consultants australiens, Matthew O'Kane et Christa Avery --une Australo-Canadienne--, assignés à résidence au moment où ils tentaient de prendre un avion vendredi pour quitter le pays.

Les ministères des Affaires étrangères des deux pays se sont refusés à tout autre commentaire.



Par Jeremie RICHARD - © 2021 AFP