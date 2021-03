Publié il y a 3 heures / Actualisé il y a 3 heures

Qui pour succéder à Paul Goze? Deux hommes, Vincent Merling, actuel patron de La Rochelle, et Jean-René Bouscatel, ancien manitou de Toulouse, briguent le fauteuil de président de la Ligue nationale de rugby (LNR) lors des élections de mardi.

A deux ans de la Coupe du monde en France, la désignation du nouveau patron du rugby professionnel hexagonal est un enjeu majeur.

Le vainqueur n'aura certes pas à régler la question des droits, puisque Canal+ s'est engagé pour un montant de 113,6 millions d'euros par an à partir de 2023 et pour quatre saisons.

Mais il devra, notamment, gérer les incertitudes qui pèsent autour de la pandémie de Covid-19 et la santé financière des clubs, tout comme le débat actuel qui tourne autour de l'élargissement et du rétrécissement du Top 14.

Le rugby professionnel va se choisir le quatrième patron de son histoire, après huit ans sous la houlette de Paul Goze.

Élu en 2012, réélu en 2016, le Perpignanais, 69 ans, n'avait pas le droit de revenir pour un troisième mandat, sauf à modifier les statuts et règlements généraux de la LNR et obtenir une peu probable validation par la FFR.

Les élections étaient initialement prévues à la fin de l'année 2020 mais la pandémie a contraint à un décalage du vote.

Au final, ils sont deux pour un poste: l'ancien président du Stade toulousain Jean-René Bouscatel (74 ans) aura fort à faire face l'actuel président de La Rochelle Vincent Merling (70 ans).

- Dernière ligne droite -

Alain Tingaud (66 ans), ex-président de Massy et d'Agen, vice-président de la Ligue, a jeté l'éponge dimanche, se ralliant dans la dernière ligne droite au candidat rochelais.

Car Bouscatel a vu sa cote remonter ses derniers temps, rassemblant notamment les dirigeants les plus proches de la Fédération.

"Je voudrais revenir à un mode de fonctionnement plus participatif à la Ligue", a expliqué à l'AFP Bouscatel, emblématique président du Stade toulousain entre 1992 et 2017.

"Je ne suis ni pour ni contre la Fédération. Moi, je suis pour la Ligue, pour les clubs. J'ai toujours défendu les compétitions de clubs: je continuerai à défendre les contrats de joueurs avec les seuls clubs. Par contre, je souhaite instaurer un dialogue constructif avec la FFR. Au lieu de partir de ce qui nous sépare, je préférerais que l'on parte de ce qui nous rapproche. J'aimerais que l'on recherche ensemble nos intérêts communs et ensuite trouver des solutions qui puissent apporter aux deux", a-t-il ajouté.

Merling, lui, est présenté comme le candidat de l'opposition à la FFR. Une étiquette qu'il regrette: "je ne suis pas quelqu'un de clivant, j'aime partager, batailler... Mais je ne suis pas anti-Fédération. Ça serait faire preuve d'inintelligence, d'irresponsabilité", assure-t-il dans les colonnes de L'Equipe.

"Je suis pour le dialogue, on peut parfois batailler mais avec la volonté de trouver un chemin consensuel. Pour cela, il faut que chacun ait des cartes dans sa main. Sinon la discussion s'arrête vite. Mon devoir serait de défendre les intérêts des clubs, dans l'intérêt supérieur du rugby", a encore estimé Merling, directeur éponyme de l'entreprise de torréfaction créée alors qu'il avait 29 ans.

Au terme d'un tour de table complexe, en quatre étapes, de la constitution de l'assemblée générale à l'élection du président, il ne pourra en rester qu'un: Jean-René Bouscatel, l'homme aux neuf Brennus toulousains, ou bien Vincent Merling, qui a fait de La Rochelle un cador du championnat.



Par Charlotte DURAND - © 2021 AFP