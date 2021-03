Le gigantesque incendie qui a ravagé le camp de réfugiés rohingyas à Cox's Bazar au Bangladesh a fait au moins 15 morts et 400 disparus, selon des chiffres encore provisoires, a indiqué mardi un responsable de l'ONU.

"Ce que nous avons vu avec cet incendie est quelque chose que nous n'avions jamais vu auparavant. C'est massif et destructeur", a souligné Johannes van der Klaauw, responsable du HCR au Bangladesh, indiquant que pour l'heure le bilan provisoire fait également état de 560 blessés, 400 disparus et au moins 45.000 personnes déplacées. "Ces nombres ne sont certainement pas définitifs", a souligné M. van der Klaauw.

L'Office international pour les migrations (OIM) a promis un million de dollars d'aide immédiate, "et il faudra 20 millions de dollars de plus pour répondre aux besoins les plus urgents", a souligné Angela Well, une porte-parole de l'organisation lors du briefing régulier de l'ONU à Genève.

L'origine de l'incendie n'est pas connue pour l'heure, a indiqué le responsable, précisant que ce sera aux autorités locales de mener l'enquête.Il s'agit du troisième incendie à se déclarer dans les camps rohingyas en quatre jours, a déclaré à l'AFP un responsable des pompiers. Un premier bilan faisait état d'au moins sept morts. Vendredi déjà, deux incendies avaient détruit des dizaines d'abris, selon les autorités.

Près d'un million de membres de cette minorité musulmane de Birmanie vivent dans des conditions précaires dans les camps du district de Cox?s Bazar, après avoir fui la répression militaire dans leur pays en 2017.

Les autorités ont indiqué que l?incendie avait démarré dans l?un des 34 camps, couvrant plus de 3.000 hectares, avant de se propager à trois autres camps, forçant les réfugiés à fuir en emportant avec eux ce qu'ils pouvaient sauver.



AFP