Publié il y a 30 minutes / Actualisé il y a 30 minutes

Deux Français, Marion Haerty et Victor de Le Rue, ont été sacrés champions du monde en snowboard après la dernière étape du Freeride World Tour sur le mythique spot de Verbier, où le spectacle a été époustoufant malgré des conditions de neige difficiles.

Deux Français, Marion Haerty et Victor de Le Rue, ont été sacrés champions du monde en snowboard après la dernière étape du Freeride World Tour sur le mythique spot de Verbier, où le spectacle a été époustoufant malgré des conditions de neige difficiles.



Marion Haerty a remporté le titre pour la quatrième fois en s'imposant dans l'ultime étape après avoir réussi une ligne fluide, riche de trois sauts.

C'est un deuxième sacre pour Victor de Le Rue, qui a été le meilleur également dans la station suisse après s'être élancé brillamment de la partie droite du Bec des Rosses, à 3020 m d'altitude.

Côté skis, les couronnes mondiales ont été coiffées par la Suissesse Elisabeth Gerritzen et par le Suédois Kristofer Turdell.

Le freeride, discipline de ski et de snowboard en hors piste, se déroule sur les pentes raides des montagnes, qu'il faut descendre à vive allure en dessinant une ligne, tout en exécutant des sauts et des figures acrobatiques.

C'est à Verbier qu'a eu lieu la toute première épreuve en 1995. Connue aujourd'hui comme "La Mecque" du freeride, Verbier est réputée pour être la plus impressionnante.

Un circuit mondial en plusieurs étapes a vu le jour en 2008. Cette année, en raison de la pandémie de Covid-19, seules quatre ont pu se tenir, toutes en Europe (deux en Andorre, une en Autriche et la finale en Suisse).



Par Charlotte DURAND - © 2021 AFP