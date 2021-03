Publié il y a 44 minutes / Actualisé il y a 32 minutes

Supersonique avec le Paris SG, Kylian Mbappé est apparu éteint mercredi contre l'Ukraine (1-1) sous le maillot de l'équipe de France, où son parcours depuis un an et demi est marqué par une certaine irrégularité, entre blessures, éclairs de génie et prestations décevantes.

Supersonique avec le Paris SG, Kylian Mbappé est apparu éteint mercredi contre l'Ukraine (1-1) sous le maillot de l'équipe de France, où son parcours depuis un an et demi est marqué par une certaine irrégularité, entre blessures, éclairs de génie et prestations décevantes.