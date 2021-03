Un Van Gogh rare de sa période parisienne a été adjugé 13 millions d'euros (frais inclus) jeudi lors d'une vente aux enchères à Paris, un "record pour l?artiste en France", a annoncé Sotheby's.

Daté de 1887, peint pendant les deux courtes années que Vincent van Gogh passa à Paris, la toile était répertoriée dans les catalogues (par des photos en noir et blanc), mais n'était jamais apparue depuis son acquisition par une famille française vers 1920. Elle a été acquise pour un montant de 13.091.250 euros (frais inclus), un record pour l'artiste en France, s'est félicité Sotheby's qui organisait cette vente en visio.

En 2017, "Laboureur dans un champs" (1889), peint par Van Gogh dans l'année précédent sa mort, dans sa période provençale, la plus colorée et aussi la plus cotée, avait atteint 81 millions de dollars chez Christie's à New York. Sotheby's et la maison de ventes Mirabaud-Mercier, qui avait découvert "Scène de rue à Montmartre", avaient montré au public en février ce chef-d??uvre appartenant à la très rare série de tableaux représentant le mythique Moulin de la Galette.

L'oeuvre était conservée depuis un siècle au sein de la même famille française dont l'identité n'a pas été dévoilée. "La vente de ce magnifique tableau portée par une ambiance électrique fait partie de ces moments magiques qu?il nous est donné de vivre dans une maison de vente", ont souligné dans un communiqué Aurélie Vandevoorde, commissaire-priseur de la vente, Etienne Hellman, directeur du département d'art Impressionniste et moderne et Pierre Mothes, vice-président de Sotheby's France.

La toile représente le Moulin à poivre, l'un des moulins de la Galette, derrière des palissades, sur fond de ciel d'hiver bleu-gris. Au premier plan, un couple se promène et deux enfants jouent.

- Tournant expressionniste -

Dans l'itinéraire du peintre hollandais (1853-1890), ce tableau marque un tournant, un début expressionniste avec un emploi de la couleur visant à créer une impression au-delà de la retranscription de la réalité. "C'est un témoignage sur Montmartre à la fin du XIXème siècle", a souligné Aurélie Vandevoorde. Les Parisiens allaient se promener et s'amuser dans le parc du Moulin de la Galette, mais Van Gogh était plus sensible au côté bucolique qu'à la représentation des cabarets".

Cette adjudication s'inscrit dans une double vente d'oeuvres impressionnistes et modernes chez Sotheby's à Paris et à Londres. Une "Danseuse" au pastel d?Edgar Degas, un Francis Picabia rare, "Le Matador dans l?arène", et une ?uvre de Camille Pissarro, "La Récolte des Pois" commandée par Theo Van Gogh et récemment restituée aux héritiers du collectionneur juif Simon Bauer, ont également été offerts à la vente à Paris.

A Londres, est proposé un portrait par Picasso datant de 1941 de la photographe Dora Maar. Le tableau est estimé entre 6,5 et 8,5 millions de livres, tout comme un triptyque aux tons printaniers du Britannique David Hockney, un des artistes vivants les plus chers au monde. Egalement à la vente, deux peintures du Norvégien Edvard Munch, le peintre du "Cri": un rare autoportrait de 1926 et une scène de plage "Embrace on the beach".



