L'Angleterre, l'Allemagne, l'Italie, la Suède ont remporté jeudi sans difficulté leur premier match des qualifications pour le Mondial-2022 au Qatar, alors que l'Espagne a été accrochée à domicile par la Grèce (1-1).

La Roja a ouvert la marque à la 33e minute par Alvaro Morata servi par Koke. Mais Anastasios Bakasetas a égalisé pour la Grèce, sur penalty, à la 57e minute.

L'Angleterre n'a fait qu'une bouchée de Saint-Marin, 5 à 0 chez elle à Wembley, avec des buts de James Ward Prowse (14e), Dominic Calvert-Lewin (doublé 21e, 53e), Raheem Sterling le capitaine (31e) et Ollie Watkins (83e).

La Mannshaft, quatre fois championne du monde, a dominé l'Islande 3-0 à Duisbourg. La Fédération allemande de football (DFB) avait confirmé la tenue du match malgré le contrôle positif au Covid-19 de l'attaquant Jonas Hoffmann. Le milieu du Bayern Leon Goretzka à ouvert la marque dès la 3e minute, imité par le milieu de Chelsea Kai Havertz 4 minutes plus tard (7e), Ilkay Gündogan concluant le score à la 53e minute.

L'Italie, elle aussi quatre fois championne du monde mais qui avait râté la qualification pour le dernier Mondial, a assuré à domicile face à l'Irlande du Nord, battue 2-0. Les buts ont été marqués par Domenico Berardi (14e) et Ciro Immobile (39e).

- Ibra, retour gagnant -



En Suède, la rencontre contre la Géorgie marquait le retour de Zlatan Ibrahimovic sous le maillot des "Blagult" (jaune et bleu) après cinq ans d'absence. A 39 ans l'attaquant aux 62 buts en sélection a servi Viktor Claesson à la 35e minute pour l'unique but de la partie.

L'Ecosse et l'Autriche ont fait match nul 2-2, tout comme la Hongrie et la Pologne (3-3).

Un peu plus tôt la Suisse s'est imposée 3 à 1 à Sofia contre la Bulgarie, après avoir marqué 3 buts en douze minutes (Breel Embolo 7e, Haris Seferovi? 10e et Steven Zuber 12e), établissant un nouveau record pour "la Nati": jamais elle n'avait inscrit autant de buts aussi rapidement.

Le Danemark est allé gagner en Isräel, avec un but à la 13e minute de Martin Braithwaite, l'attaquant du Barça, servi par Jonas Wind. Ce dernier a aggravé le score à la 67e.

Les qualifications de la zone européenne pour le Mondial-2022 se poursuivent ce week-end, la deuxième journée étant répartie sur samedi et dimanche.



