Publié il y a 26 minutes / Actualisé il y a 26 minutes

La Russie et la Turquie restent leaders de leur groupe dans les éliminatoires européennes pour la Coupe du monde 2022, après leurs victoires samedi pour le compte de la 2e journée, tandis que Pays-Bas et Croatie se sont remis de leur défaite initiale.

La Russie s'est imposée (2-1) contre la Slovénie dans le groupe H, avec un doublé de l'attaquant du Zenit Saint-Pétersbourg Artem Dzyuba (26e, 35e).

Les Slovènes, qui avaient fait tomber d'entrée les vice-champions du monde croates, n'ont pas réitéré la performance malgré un but (36e) de Josip Ilicic, l'attaquant de l'Atalanta Bergame.

Les Croates ont eux fait service minimum face à Chypre (1-0) avec un but de Mario Pasalic (40e) qui leur évite d'être d'ores et déjà largués dans la course au Mondial qatari.

La Turquie a confirmé son statut de sérieux candidat pour le voyage dans le Golfe en allant s'imposer facilement en Norvège (3-0), deuxième victoire en deux matches après celle contre les Pays-Bas, leur plus sérieux rival dans le groupe G.

Ozan Tufan a inscrit un doublé (4e, 59e) et le défenseur de Leicester Caglar Söyüncü a également fait trembler les filets, tandis que les coéquipiers d'Erling Haaland ont fini à dix après l'exclusion de Kristian Thorstvedt (80e).

Les Pays-Bas ont eux passé leur frustration sur la faible Lettonie, battue 2-0 avec des buts de Steven Berghuis (32e) et Luuk de Jong 69e).

Les Oranje, qui n'ont plus participé à une phase finale depuis 2014, sont troisièmes de leur groupe, derrière le Monténégro qui profite d'un calendrier le confrontant d'entrée aux équipes les plus faibles.

La sélection des Balkans, déjà victorieuse de la Lettonie, a cette fois disposé de Gibraltar (4-1).

Avant le choc entre les deux favoris du groupe E, République tchèque et Belgique, le Belarus a mis la pression derrière en battant l'Estonie (4-2), avec deux buts dans les dernières minutes jouées à 11 contre 10.



Par Florian PLAUCHEUR - © 2021 AFP