L'attaquant vedette du Bayern Munich Robert Lewandowski manquera les deux matchs du quart de finale de Ligue des champions contre le Paris Saint-Germain en raison d'une blessure survenue avec la sélection polonaise, a annoncé mardi son club.

"Lewa" souffre d'"une entorse ligamentaire du genou droit" et sera indisponible "environ quatre semaines", a précisé le club. Il va donc manquer le duel contre le PSG, aller le 7 avril à Munich, retour le 13 avril à Paris.

C'est un coup dur pour le Bayern, qui perd son meilleur buteur pour la revanche de la dernière finale de C1, remportée par le club allemand contre le PSG (1-0).

Déjà auteur de 35 buts en championnat cette saison, Lewandowski n'est qu'à cinq longueurs du record de Gerd Müller, 40 buts en Bundesliga en 1971-1972.

Lewandowski est sorti blessé à la 63e minute du match de qualification au Mondial-2022 contre Andorre (gagné 3-0) dimanche pour retourner se soigner dans son club.

Il avait déclaré forfait pour le match de la Pologne contre l'Angleterre, prévu mercredi, et la fédération polonaise (PZPN) évoquait d'abord au moins cinq à dix jours de soins.

Le mercredi précédent, l'attaquant avait joué tout le match en Hongrie, où il avait marqué le troisième but des "Biale Cervoni" (3-3).



