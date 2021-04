Publié il y a 39 minutes / Actualisé il y a 39 minutes

Jean Castex a annoncé aux parlementaires ce jeudi 1er avril 2021 qu'il va engager "sans délai une consultation des partis politiques" a propos du maintien ou non des régionales et des départementales le 13 et le 20 juin prochain "Ces élections ont déjà été reportées pour cause de Covid. Comme je l'ai déjà indiqué, seules les raisons sanitaires impérieuses de nature à compromettre la nature de la campagne ou du scrutin pourraient entraîner un nouveau report", a-t-il souligné

