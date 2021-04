Publié il y a 1 heures / Actualisé il y a 1 heures

Les Etats-Unis ont annoncé mercredi la reprise de leur aide aux Palestiniens, interrompue sous la présidence de Donald Trump, une décision à laquelle s'est immédiatement opposé l'ambassadeur d'Israël à Washington. Cette aide à l'agence de l'ONU qui s'occupe des réfugiés palestiniens atteindra 235 millions de dollars. En détail, les Etats-Unis contribueront de nouveau au financement de cette agence à hauteur de 150 millions de dollars. Washington versera aussi 75 millions de dollars pour le développement et l'économie de la Cisjordanie et de la bande de Gaza, et 10 millions de dollars pour le processus de paix.

Les Etats-Unis ont annoncé mercredi la reprise de leur aide aux Palestiniens, interrompue sous la présidence de Donald Trump, une décision à laquelle s'est immédiatement opposé l'ambassadeur d'Israël à Washington. Cette aide à l'agence de l'ONU qui s'occupe des réfugiés palestiniens atteindra 235 millions de dollars. En détail, les Etats-Unis contribueront de nouveau au financement de cette agence à hauteur de 150 millions de dollars. Washington versera aussi 75 millions de dollars pour le développement et l'économie de la Cisjordanie et de la bande de Gaza, et 10 millions de dollars pour le processus de paix.