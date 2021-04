Publié il y a 1 heures / Actualisé il y a 1 heures

Lyon affrontera Monaco dans le quart de finale vedette de la Coupe de France, et le Paris Saint-Germain, tenant du trophée, jouera contre le SCO d'Angers, suite au tirage au sort effectué vendredi soir sur France 3.

L'OL et l'ASM sont encore en course pour le titre de champion de France, tout comme le PSG qui avait éliminé Lille, le leader actuel de la Ligue 1, en mars.

Les Lyonnais et les Parisiens, qui ont battu le Bayern (3-2) mercredi à Munich en Ligue des champions, auront l'avantage de jouer à domicile.

Les deux autres quarts de finale, le mardi 20 ou le mercredi 21 avril, opposeront d'une part Montpellier au Canet Roussillon (N2), tombeur de l'Olympique de Marseille en 16e de finale, et Rumilly Vallières (N2), l'autre Petit Poucet de cette édition 2021, à Toulouse, leader de la L2.

Ce match ne pourra pas avoir lieu sur le terrain de Rumilly et devrait être délocalisé à Annecy ou Grenoble, selon France 3.

Programme des quarts de finale de la Coupe de France (20 et 21 avril):

Lyon - Monaco

Paris SG - Angers

Canet-en-Roussilon (N2) - Montpellier

Rumilly-Vallières (N2) - Toulouse (L2)



