Deux cosmonautes russes et un astronaute américain doivent s'envoler vendredi pour la Station Spatiale Internationale (ISS) lors d'une mission honorant le 60e anniversaire de l'envoi du premier homme dans l'espace, Iouri Gagarine. Leur Soyouz MS-18, qui doit décoller à 07H42 GMT du cosmodrome russe de Baïkonour, au Kazakhstan, a été baptisé du nom du légendaire cosmonaute soviétique, à quelques jours des célébrations devant marquer son vol du 12 avril 1961. Son profil s'affichera aussi en bleu et blanc sur le haut du lanceur. Oleg Novitski et Piotr Doubrov, de l'agence russe Roscosmos, et Mark Vande Hei, de la NASA, partent pour un séjour de six mois sur l'ISS.

