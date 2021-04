Publié il y a 1 heures / Actualisé il y a 1 heures

Le Paris SG n'a pas oublié les fondamentaux: entre deux manches de Ligue des champions face au Bayern, le club s'est imposé à Strasbourg (4-1) avec la manière, pour se rapprocher à trois points du leader Lille, samedi après la 32e journée de L1.

Le déplacement au stade de la Meinau, où le PSG n'avait jamais gagné en Championnat depuis le retour dans l'élite de la formation alsacienne en 2017, s'annonçait périlleux.

Mais les Parisiens, bien que privés de Neymar (suspendu), Marquinhos (blessé) et Marco Verratti (Covid-19), ont passé une après-midi aussi agréable qu'une promenade dans le quartier pittoresque de la Petite France.

Trois jours après avoir battu Munich chez lui (3-2), en quart de finale aller de Ligue des champions, les hommes de Mauricio Pochettino ont prolongé leur bonne dynamique, en surfant sur la confiance engrangée outre-Rhin.

Kylian Mbappé (16e), Pablo Sarabia (27e) et Moise Kean (45e) ont tué le match en première période. Avec trois buts sur ses seules frappes cadrées des 45 premières minutes, le PSG a montré la même efficacité qu'à l'Allianz Arena.

Plus tard, Leandro Paredes, d'un superbe coup franc (79e), a répondu à la réduction du score du jeune Moïse Sahi (65e).

- Navas sorti par précaution -

Le seul nuage de la journée, c'est la sortie du gardien Keylor Navas, remplacé à la mi-temps "par précaution".

"J'espère qu'il n'y a rien de grave", a déclaré l'entraîneur Mauricio Pochettino.

En voulant ne prendre aucun risque, le technicien argentin a préparé la manche retour contre le Bayern, dès mardi.

Son homologue bavarois Hansi Flick a eu la même attitude avec l'attaquant Kingsley Coman, touché à un genou contre l'Union Berlin, au même moment.

Le "Rekordmeister" a concédé en fin de partie le match nul (1-1), quand le PSG a assuré. Mais contrairement au club bavarois, il est encore loin d'avoir verrouillé le Championnat.

Le champion en titre reste dauphin de Lille, dont le succès à Metz vendredi (2-0) lui permet de conserver trois points d'avance.

Les Parisiens doivent encore enchaîner, dimanche contre Saint-Etienne, tout en espérant un faux-pas du Losc, qui reçoit Montpellier vendredi, pour redevenir maîtres de leur destin.

La performance en Alsace offre à Pochettino des raisons de rester optimiste à l'approche du sprint final, bien que son équipe ait montré cette saison une irrégularité indigne de son rang.

Après avoir connu une frayeur sur la frappe d'Adrien Thomasson qui s'est écrasée sur le poteau (9e), le collectif parisien a déroulé, sous les yeux de son président Nasser Al-Khelaïfi.

"Nous avons montré un bon état d'esprit, combatif, d'équipe. C'est le plus important", s'est réjoui Pochettino, qui a aussi apprécié l'apport de ses stars.

- Sarabia décisif -

Auteur d'un doublé à Munich, Mbappé a encore marqué, son 33e but de la saison, d'un enchaînement feinte-tir dont il détient le secret. Titulaire, il est sorti à quatre minutes du terme de la rencontre.

Après la rencontre, "Poche" a tenu une longue tirade, inhabituelle pour lui, sur les qualités de l'attaquant, "un grand professionnel, avec de la maturité". Pour lui, pas question de le faire souffler: "la meilleure préparation pour Kylian, c'est de jouer. Il sait se gérer."

Alors que seuls quatre titulaires mercredi ont été reconduits en Alsace, des remplaçants ont aussi brillé, comme Sarabia, à l'aise dans ce genre de matches. L'ailier espagnol, qui a permis de faire souffler Angel Di Maria, a fait le break d'une frappe sèche dans les six mètres, plein axe.

Idem pour Kean: l'attaquant italien a inscrit son premier but après avoir contracté le coronavirus début mars. Il n'était pas loin du doublé (66e).

Le compte est bon, donc, en mettant de côté l'inquiétude Navas. "Bonne chance aux Parisiens", comme l'a dit le speaker de la Meinau au coup de sifflet final. Place au Bayern.



