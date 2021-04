Publié il y a 37 minutes / Actualisé il y a 5 heures

Un chien en mieux: il obéit, n'aboie pas, ne mord pas et laisse encore moins de souvenirs sur le tapis. Et son concepteur chinois l'assure, son robochien, baptisé AlphaDog, est le plus rapide du monde. Le toutou high-tech, équipé de détecteurs, carbure à l'intelligence artificielle, ce qui lui permet "d'entendre" et "de voir" son environnement. Mais on peut aussi l'emmener en promenade. Même s'il n'a ni queue ni tête, "c'est tout comme un vrai chien", résume Ma Jie, responsable technologie chez Weilan, l'entreprise de Nankin (est) à l'origine du prototype.

