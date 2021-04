Tous les Français de 55 ans et plus sont éligibles à la vaccination à partir de ce lundi 12 avril 2021 avec l'AstraZeneca ou bientôt le vaccin de Johnson and Johnson, a annoncé le ministre français de la Santé Olivier Véran. 15.000 doses de Janssen (le vaccin de Johnson and Johnson) seront livrées à La Réunion dans les prochains jours et à ce stade "il n'a pas été établi de lien de causalité à ce stade entre la formation de caillots sanguins et l'injection (de ce vaccin) a déclaré vendredi l'Agence américaine des médicaments (FDA). A noer que l''AstraZeneca ne sera pas administré dans plusieurs territoires des Outre-mer, dont La Réunion, en raison de son inefficacité contre les variants du virus

Pour accélérer la vaccination, l’intervalle d’injection pour la 2e dose sera allongé pour le Pfizer-BioNTech et le Moderna, actuellement réservés aux plus de 70 ans ou aux personnes présentant des comorbidités, a également annoncé le ministre. "Dès demain (ce lundi - ndlr), tous les Français de plus de 55 ans, sans condition, pourront recevoir" l’AstraZeneca, a dit Olivier Véran. Ils pourront également recevoir celui de Johnson and Johnson, livré en France à compter de lundi et proposé, "par cohérence et souci d’efficacité, à tous les plus de 55 ans, sans condition".

Depuis le 19 mars, la France réserve aux plus de 55 ans le vaccin du laboratoire anglo-suédois AstraZeneca, après des cas rares mais graves de troubles de la coagulation uniquement observés sur des patients moins âgés. Mais les candidats devaient avoir des facteurs de comorbidité (autres problèmes de santé augmentant le risque de mort) pour prétendre à la vaccination.

Le vaccin fabriqué par Janssen-Cilag (groupe Johnson and Johnson) est quant à lui autorisé par la France depuis le 12 mars. Le ministre a déclaré que la première livraison serait de "200 000 doses", "avec une semaine d’avance".

A La Réunion, Xavier Deparis, directeur de la veille et de la sécurité sanitaires à l'ARS, a annoncé ce vendredi 2 avril que "15.000 doses du vaccin Johnson and Johnson vont être livrées à La Réunion". Le préfet Jacques Billant a confirmé le mercredi 7 avril que la livraison aurait lieu le 20 avril prochain.

Plusieurs élus de La Réunion ont aussi officiellement demandé que ce vaccin soit utilisé dans l'île

- Pas de lien entre la formation de caillots sanguins et le vaccin Janssen -

A noter qu'il n’a pas été établi de lien de causalité à ce stade entre la formation de caillots sanguins et l’injection du vaccin contre le Covid-19 de Johnson and Johnson, a déclaré vendredi l’Agence américaine des médicaments (FDA), en disant enquêter sur des cas aux États-Unis.

"La FDA est au courant d’informations aux États-Unis sur des événements thrombo-emboliques graves, parfois associés à une thrombopénie (bas niveaux de plaquettes dans le sang), qui se sont produits chez quelques individus après avoir reçu le vaccin contre le Covid-19 de Janssen", a déclaré le régulateur américain dans un communiqué à l’AFP, citant le nom de la filiale européenne de Johnson and Johnson. "Pour le moment, nous n’avons pas trouvé de lien de causalité avec la vaccination et nous continuons notre enquête et évaluation de ces cas", a ajouté l’agence.

L’Agence européenne des médicaments (EMA) avait indiqué plus tôt vendredi enquêter sur des liens entre le vaccin de "JandJ" et des cas de caillots sanguins. "Un cas est survenu lors d’un test clinique et trois sont survenus dans le cadre de la vaccination aux États-Unis. L’un d’entre eux a été mortel", avait ajouté l’EMA.

- "On élargit la vaccination", s’est félicité Olivier Véran -

A propos de l'ouverture de la vaccination à tous les Français de 55 ans et plus Olivier Veran a aussi rappelé "l’annonce de l’extension de la campagne vaccinale par Pfizer et Moderna à tous les plus de 60 ans à compter du 16 avril".

La campagne de vaccination contre le Covid-19 a d’abord visé les personnes les plus fragiles, âgées de plus de 75 ans ou concernées par des facteurs de comorbidité.

Concernant les vaccins à ARN messager de Pfizer-BioNTech et Moderna, à compter du 14 avril, "pour toutes les premières injections, nous proposerons un rappel à 42 jours au lieu de 28 actuellement. Ça va nous permettre de vacciner plus vite sans voir se réduire la protection", a ajouté le ministre.

- Autotests -

Le taux de couverture vaccinale avec deux doses approche les 75 % chez les résidents des maisons de retraite, mais est de seulement 35 % chez les 75-79 ans en ville, 9 % chez les 70-74 ans, 4 % chez les 65-69 ans. Par ailleurs, un arrêté paru dimanche autorise la vente en pharmacie d’autotests de dépistage du Covid-19 sur prélèvement nasal, pour les personnes asymptomatiques de plus de 15 ans.

Ces tests ne requérant pas la présence de professionnels de santé "vont être rapidement mis à disposition dans les établissements scolaires", a précisé M. Véran, disant envisager d’"aller jusqu’à deux tests par semaine par élève et par enseignant".

Les Français résidant en Métropole sont censés rester chez eux pendant deux semaines de vacances scolaires qui ont commencé vendredi soir : pas de voyages entre régions et couvre-feu à 19 h pour tout le monde, dans l’espoir de freiner l’épidémie. Des contrôles sont en place pour vérifier la légitimité des déplacements.

La situation est redevenue très tendue à l’hôpital, conséquence d’une épidémie hors de contrôle en mars, poussée par le variant anglais, plus contagieux, du coronavirus. Dimanche, au premier week-end des vacances de Pâques confinées, 5838 patients atteints par le virus étaient soignés dans les services de réanimation, un chiffre toujours en hausse, sur une capacité actuelle portée à 8000 lits de réanimation toutes pathologies confondues.

Le bilan des morts continue de grossir, à près de 99 000 depuis le début de l’épidémie. La France devrait atteindre dans la semaine à venir les 100 000 morts, un nombre déjà dépassé en Italie ou au Royaume-Uni.

www.ipreunion.com avec l'AFP