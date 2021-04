Publié il y a 21 minutes / Actualisé il y a 12 minutes

En 1993, Ramziya Charifova était encore une adolescente quand elle a dû traverser une rivière pour rejoindre l'Iran depuis l'Azerbaïdjan et échapper aux forces arméniennes. Depuis l'autre rive, elle a vu des soldats incendier son village. Près de 30 ans plus tard, cette bibliothécaire de 47 ans peut enfin penser au retour, et à ne plus être l'une des 750.000 Azerbaïdjanais contraints de fuir le Nagorny Karabakh et des régions avoisinantes à l'issue d'une guerre dans les années 1990.

